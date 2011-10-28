Home Senza categoria A QUESTI QUINDICI IL COMPITO DI RILANCIARE LA SQUADRA

A QUESTI QUINDICI IL COMPITO DI RILANCIARE LA SQUADRA

di Redazione 28/10/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 30 del 28.10.2011 FEMI-CZ VEA RRD: A QUESTI QUINDICI IL COMPITO DI RILANCIARE LA SQUADRA Le prime tre giornate di campionato hanno visto una Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta balbettante e con difficoltà ad esprimersi, soprattutto in attacco, a causa delle fasi di conquista della palla che non hanno consentito continuità al gioco. La preparazione precampionato ha visto i giocatori impegnati in carichi di lavoro superiori a quelli degli anni precedenti e questo può aver causato situazioni di disagio muscolare ancora da smaltire. Resta da sbloccare, poi, l'aspetto mentale che determina l'approccio all'incontro. I giocatori sanno che nulla è scontato, ma a volte bisogna pagare dazio sulla propria pelle prima di entrare in campo con la giusta determinazione per dare il massimo. Ora è il momento di incominciare a raccogliere i frutti del lavoro svolto. L'avversario è ostico, determinato, un buon mix di talento, giovanile entusiasmo ed esperienza e per tutto questo va rispettato. Si sa che il campionato è ancora lungo, ma è il momento di prendere la rincorsa e dimostrare che La Femi-CZ VEA è presente e non mancherà di partecipare alla gara per lo scudetto. Sabato 29 ottobre alle 15,00 sul prato del Battaglini, il compito di rilanciare la squadra viene affidato da Polla Roux a questi quindici giocatori: Basson; Lubian L., Van Niekerk, Pedrazzi, Bacchetti; Bustos, Wilson; Barry, Cristiano, Persico; Montauriol, Reato; Lombardi, Mahoney (cap.), Marsh. A disposizione: Ceglie, Giazzon, Ravalle, Tumiati, Lubian E., Zanirato Michele, Duca, Pace. Continua fino a sabato la campagna abbonamenti per l'intera stagione sportiva 2011-2012 e presso la Segreteria sono acquistabili anche i biglietti dell'incontro in prevendita: orario 10-13. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

