Home Senza categoria A ROVIGO UN SABATO RICCO DI EVENTI

A ROVIGO UN SABATO RICCO DI EVENTI

di Redazione 12/01/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 59 del 12.01.2011 Rugby: A ROVIGO UN SABATO RICCO DI EVENTI Sabato al Battaglini si avrà occasione di ammirare la forte squadra del Gloucester Rugby che nella premiership inglese occupa attualmente il sesto posto (con due partire da recuperare) e che già all'andata aveva dato una storica lezione ai rossoblu. Nella prestigiosa compagine militano diversi nazionali dell'Inghilterra ed anche giocatori che hanno vestito la maglia di Scozia, Galles, Francia, Samoa e Fiji. Se da un lato questi confronti mettono in evidenza il divario tra la realtà del miglior campionato nazionale professionistico del mondo e quella di un campionato che ha voluto ridimensionarsi ad un livello semiprofessionistico, dall'altro lato sono l'occasione per sperimentare ritmi di gioco e di intensità agonistica inusuali per le squadre italiane. La Femi-CZ è stata inserita in un girone durissimo, da quale ha però saputo trarre molte lezioni e l'intensità e la concentrazione con cui ha disputato sabato scorso il primo tempo con i Crociati ne sono testimonianza. Prima dell'incontro è previsto un omaggio alla memoria di Mario Battaglini. Il mitico "Maci", leggenda del rugby rodigino, scomparso 40 anni fa. In vista dell'incontro di sabato lo staff tecnico ha voluto cogliere l'occasione permessa dal regolamento dell'Ammlin Challenge Cup per inserire in rosa il neo acquisto Luigi Milani (in questa fase del torneo è possibile una sola sostituzione all'elenco originario). In settimana i giocatori Legora, Milani e Van Niekerk sono stati sottoposti presso l'università di Verona alla Facoltà di Scienze Motorie a test isocinetici per valutare la presenza di eventuali disequilibri nella muscolatura degli arti inferiori conseguenti agli infortuni che hanno subito nello scorso anno. Tutti e tre gli atleti hanno ottenuto buoni risultati evidenziando un buon livello di guarigione. Sabato mattinata avrà luogo l'annunciato incontro tecnico che vedrà relatore Carlo Orlandi ed al quale la Società ha invitato diversi tecnici delle squadre vicine. L'incontro verterà sul tema: l'analisi della partita in funzione della formazione del giocatore. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo

Condividi Facebook Twitter Whatsapp