A ROVIGO VOGLIA DI RISCATTO

di Redazione 11/10/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2011-2012 Comunicato stampa n. 22 del 11.10.2011 FEMI-CZ VEA RRD: A ROVIGO VOGLIA DI RISCATTO A poco più di quattro mesi dalla finale del 28 Maggio il Rovigo ritorna sul rinnovato terreno di gioco del Battaglini per l'esordio casalingo nella seconda giornata del Campionato Italiano di Eccellenza di Rugby. Il debutto con molte ombre, seppur vittorioso, di domenica scorsa a Reggio Emilia deve essere subito riscattato. L'avversario, il Marchiol Mogliano, non è dei più facili, ma la squadra rossoblu vuole dimostrare che lo spirito dei Bersaglieri è immutato e con l'aiuto dei suoi sostenitori cercherà di portare a termine una grande prova di carattere e tecnica mettendo in campo tutta quella determinazione proverbiale che ha fatto diventare il Battaglini uno dei campi più ostici. È solo la seconda giornata, i tecnici stanno lavorando per ridare alla squadra la sua fisionomia, la strada che porta ai playoff è lunga, ma è già il momento di far sapere a tutti che la Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta è più viva che mai. Con Ceglie, Marzolla, Quaglio e Zorzi fermi per infortunio e con Montauriol e Reato in osservazione (la loro disponibilità sarà valutata nel fine settimana) si registrano anche importanti positive novità in grado di riaccendere l'entusiasmo attorno alla pattuglia rossoblu. Il tecnico Polla Roux può ora contare anche su Davide Giazzon e Riccardo Pavan di rientro dall'esperienza con gli Aironi e sul nuovo acquisto Lawrence Marsh arrivato dall'Australia venerdì scorso e tenuto in panchina a Reggio Emilia. Domenica è l'occasione giusta per il pubblico rodigino di dimostrare l'attaccamento alla squadra, ma tale attaccamento può essere ancora più tangibilmente dimostrato aderendo alla campagna abbonamenti promossa dalla Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta. La Società, per venire incontro ai tifosi, ha mantenuto prezzi inferiori a quelli della stagione scorsa, è stata eliminata la distinzione tra area centrale e area laterale e i prezzi previsti sono quelli che l'anno scorso si pagavano per le aree laterali. Per assistere a tutte le partite del Campionato di Eccellenza (esclusi i playoff) e di Amlin Challenge Cup si pagheranno: Tribuna Est (Quaglio) - euro 110, ridotto euro 80. Tribuna Ovest (Lanzoni) - euro 130, ridotto euro 100. Tribuna Lanzoni - centrale VIP - euro 300. Gli abbonamenti ridotti sono riservati alle donne mentre per i minori di 18 anni è previsto l'ingresso libero. Gli abbonamenti sono acquistabili presso la Segreteria della Società dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 15.00 alle 20.00. Per i soci delle PosseRossoBlu è previsto uno sconto di 10 ? su tutta la Tribuna Est "Quaglio" e sulle parti centrale e laterale della Tribuna Ovest "Lanzoni", esclusa area VIP. Agli abbonati saranno riservati i benefici del progetto "Porte Aperte" che prevede la possibilità (per i soli abbonati) di acquistare biglietti aggiuntivi a 5 ? se si dovesse raggiungere nella stagione regolare l'obbiettivo dei 110.000 euro di incasso previsti in bilancio alla voce entrate per biglietti e abbonamenti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gli abbonati sugli ingressi agli eventuali incontri di playoff. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

