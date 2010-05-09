Home Federazione Italiana Rugby A San Gregorio e Lazio il primo round

di Redazione 09/05/2010

Grande equilibrio nella prima semifinale promozione e tutte vittorie interne. A Catania il San Gregorio mette in campo una prestazione tutto muscoli e grinta e sorprende un Noceto probabilmente non convinto di trovare una squadra che ha lottato su ogni pallone. 13-8 il risultato finale. La Lazio centra il successo con una ottima prestazione della mischia e una grande regia del duo Sulpis – Manu. La Lazio si porta sul 4-1 in attesa della gara di ritorno domenica prossima a Mogliano. Nei Play Out resta in serie A girone 1 il Zhermach badia, che ha dovuto soffrire molto per imporsi sul Cus Verona. Le Fiamme Oro, invece, centrano la vittoria sul Piacenza e passano al girone 1 della Serie A. Serie A – semifinali promozione – andata – 09.05.10 – ore 15.30 San Gregorio Catania v Vibu Noceto ?13 – 08 (4 – 1) Classifica: San Gregorio Catania punti 4; Noceto punti 1. Mantovani Lazio v Mogliano 21 – 15 (4 – 1) Classifica: Lazio punti 4; Mogliano punti 1. Serie A – play out – gara unica – 09.05.10 – ore 15.30 Zhermack Badia v Franklin&Marshall Cus Verona 20 – 18 (4 – 1) Piacenza Rugby v Fiamme Oro Roma 19 – 31 (0 – 5) I TABELLINI SAN GREGORIO CATANIA RUGBY – VIBU NOCETO 13-8 (p.t. 10-3) Marcatori: p.t.: 18’ c.p. Pucciariello (3-0); 21’ meta Lo Faro, tr. Pucciariello (10-0); 37’ c.p. Anversa (10-3); s.t.: 9’ c.p. Pucciariello (13-3); 35’ meta Saccomani (13-8). San Gregorio Catania Rugby: Faia Pappalardo, Messina, G. Sapuppo, Peralta, Giobbe, Pucciariello, Failla, Doria, Dell’Aria (34’ s.t. S. Sapuppo), Carbone (16’ s.t. Amenta), Taschetta (1’ s.t. Taschetta), Little, Acosta (6’ s.t. Suaria), Lo Faro, Suaria (1’ s.t. Colaiuda). All. Orazio Arancio. Noceto: Garulli, Passera, Majstorovic, Damiani, Santillo, Anversa, Alfonsi (30’ s.t. Frati), Ferrarini, Di Marco (10’ s.t. Maestri), Delnevo (23’ s.t. Boggiani), Andrews, Roldan (38’ s.t. Minari), Scarparo, Saccomani, Maio (26’ s.t. Singh). All. Filippo Frati. Arbitro: Dordolo (Udine). Assistenti: Blessano (Treviso) e Lento (Udine); quarto uomo: Nalesso (Treviso). Note: cartellini gialli: 20’ p.t. Majstorovic, 23’ s.t. Lo Faro. Al 33’ s.t. allontanato dal campo Leone Larini, team manager del Noceto. Calci piazzati e trasformazioni: Pucciariello (SG) 3/5; Anversa (N) 1/3. Spettatori: 800 circa. Punti conquistati: 4-1. MANTOVANI LAZIO – MOGLIANO RUGBY 21-15 (15-10) Marcatori: 2 cp Sulpis; 6 Mt Dreyer tr Dreyer; 9 Mt Mannucci; 38 cp Dreyer; 40 Mt Nitoglia tr Sulpis; II° Tempo: 54 Mt Canale; 75 cp Sulpis; 77 cp Sulpis. Lazio: De Angelis, Sepe, Sulpis, Manu, Molaioli, Gargiullo, Giangrande (78 Gentile), Mannucci, Ventricelli (61 Di laura), Nitoglia, Zamboni (67 Nardi), Siddons, Garfagnoli (46 Pelizzari), Jimenez (70 Fabiani), Cannone. All Jimenez/De Angelis. Mogliano: D'Aloya, Lambrè, Ceccato, Galleschi (68 Gerotto), Del Bubba, Eigner (64 Endrizzi), Canale, Biasin (73 Cadorin), Simion, Perez Galeone, Minello, Pavanello, Cendron, Pin, Brugnaro (69 Meggetto). All.: Eugenio Arbitro: Damasco di Napoli. Note: Cartellino giallo: al 31 per Garfagnoli. PLAY OUT ZHERMACK BADIA – FRANLING&MARSHALL CUS VERONA 20-18 (10-13) Marcatori: 7 Mt Sanchez tr Brussolo; 14 Mt Olivieri tr Bellini; 23 cp Bellini; 36 cp Bellini; 38 cp Brussolo; II° Tempo: 2 Mt Sanchez tr Brussolo; 31 Drop Zanirato; 39 Mt Mariani. Badia: Barion, Flagiello (66 Pagliarini) (69 Tinazzo), Sanchez, Zarattini, Melotto (66 Venturi), Brussolo, Zanirato, White, Ronconi, Candian, De Gaspari (72 Avanzi), Michelotto (48 Marchetti), Brancalion, Guglielmo (85 Masieri), Tellatini A. (66 Colombo) All. Tellarini P. Cus Verona: Pizzardo, Doglioli, Pietrogrande (81 Michelini), Herenù (72 Federzoni), Belloni, Bellini, Mariani, Spotorno, Rampazzo, Braghi, D’Antuono, Olivieri (55 Tassi), D’Agostino, Neethling, Cenedese (55 Gasparato). All. Beretta. Arbitro: Marrama di Padova Note: Cartellino giallo: al 54 per Zanirato. Piacenza Rugby – Fiamme Oro Rugby 19-31 (9-19) Marcatori: Primo tempo: 8’ m. Mariani, tr. Boarato; 9’ dp Grangetto; 17’ m. Pelliccione tr. Boarato; 21’ cp Grangetto; 33’ cp Grangetto; 38’ m. Pelliccione nt; Secondo tempo: 3’ cp Grangetto; 6’ cp Benetti; 13’ cp Benetti; 25’ m. di mischia PC tr. Grangetto; 37’ cp Benetti; 46’ cp Benetti. Piacenza: Cerioni (38’ st Ilinca), Mozzi, Marchesi (39’ st Barzan), Forte, Zazzali, Grangetto, Tepsanu, Sala (9’ pt Cipolla), Robles, Rancati, Battini, Sola, Garfagnoli, Forestelli (41’ Genev), Alberti (39’ st Pavia) All. Franchi Fiamme Oro: Forcucci, Mariani, Pelliccione, Massaro, Gaudiello, Boarato, Benetti, Parisse, Pellegrinelli, Moscarda, Galluppi, Matrullo (25’ st Castagna; 34’ st Matrullo; 37’ st Maffei), Gasparini (38’ st Lombardi), Vicerè, Castagna (6’ st Cocivera). All. Sven Valsecchi Arbitro: Castagnoli (Livorno) Note: Cartellini gialli: 24’ st Vicerè

