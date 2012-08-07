Home Senza categoria A TUTTO GAS

A TUTTO GAS

di Redazione 07/08/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 9 del 07.08.2012 ASM SET E RUGBY ROVIGO DELTA: A TUTTO GAS A tutto gas e non solo: ASM SET l'azienda polesana, forte di circa 32.000 clienti, che gestisce servizi energetici e tecnologici, attiva principalmente nel settore della distribuzione del gas e nel fotovoltaico, da ottobre anche con l'energia elettrica, ha sottoscritto oggi, come da precedenti accordi, un contratto pubblicitario con la Rugby Rovigo Delta, in qualità di main sponsor. "La scelta del rugby, e dello sport in generale, per rinforzare la propria immagine nel Polesine è legata alla logica di identificazione con i valori che lo sport sa esprimere ed esaltare oltre che un segnale di forte radicamento con il tessuto sociale", così ha dichiarato Massimo Bergamin, Presidente di ASM SET. "Il rugby si conferma strumento utile a trasmettere segnali positivi, anche commerciali e la linea di sana gestione economica adottata dalla dirigenza di via Alfieri trova nuovi consensi nel mondo produttivo e sociale." Questa è stata la risposta del Presidente Francesco Zambelli. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp