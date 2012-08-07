Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

A TUTTO GAS

Redazione Avatar

di Redazione

07/08/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 9 del 07.08.2012 ASM SET E RUGBY ROVIGO DELTA: A TUTTO GAS A tutto gas e non solo: ASM SET l'azienda polesana, forte di circa 32.000 clienti, che gestisce servizi energetici e tecnologici, attiva principalmente nel settore della distribuzione del gas e nel fotovoltaico, da ottobre anche con l'energia elettrica, ha sottoscritto oggi, come da precedenti accordi, un contratto pubblicitario con la Rugby Rovigo Delta, in qualità di main sponsor. "La scelta del rugby, e dello sport in generale, per rinforzare la propria immagine nel Polesine è legata alla logica di identificazione con i valori che lo sport sa esprimere ed esaltare oltre che un segnale di forte radicamento con il tessuto sociale", così ha dichiarato Massimo Bergamin, Presidente di ASM SET. "Il rugby si conferma strumento utile a trasmettere segnali positivi, anche commerciali e la linea di sana gestione economica adottata dalla dirigenza di via Alfieri trova nuovi consensi nel mondo produttivo e sociale." Questa è stata la risposta del Presidente Francesco Zambelli. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, i due Di Giulio volano in Irlanda. Definito l'organigramma del settore giovanile

Articolo Successivo

SELEZIONE U18, I CONVOCATI PER IL TOUR ESTIVO IN FRANCIA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019