Home Senza categoria A VIGNOLA INCONTRO SU LEGALITA' E REGOLE CON LA RUGBY ROVIGO DELTA

di Redazione 02/03/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 74 del 02.03.2011 A VIGNOLA INCONTRO SU LEGALITA' E REGOLE CON LA RUGBY ROVIGO DELTA Polla Roux , Aaron Persico e Matteo Foschi hanno partecipato, oggi, mercoledì 2 marzo 2011, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Agostino Paradisi di Vignola (MO) ad un incontro tra 200 ragazzi tra i 14 e i 16 anni organizzato dall'Associazione Culturale Vertere in collaborazione con il predetto istituto nell'ambito del progetto "Cose di tutti" - Laboratorio permanente per la legalità sul tema "Legalità e regole" - Il mondo del rugby incontra la scuola. Il progetto "Cose di Tutti"- Laboratorio permanente per la Legalità, è un'attività patrocinata, tra gli altri, dall'Unione Terre dei Castelli, dal Comune di Vignola, dalla Provincia di Modena e dalla Regione Emilia Romagna. È significativo come il rugby, sport al quale viene riconosciuto un grande valore formativo, venga preso come esempio per comprendere i meccanismi che collegano la legalità alle regole. L'invito ai rappresentanti della Rugby Rovigo Delta è stato accolto con grande entusiasmo dal tecnico rossoblu e dai due giocatori che l'hanno accompagnato. L'inizio dell'incontro è stato un po' freddo in quanto i ragazzi, quasi tutti, avevano poca o nulla conoscenza del rugby e della città di Rovigo, ma, grazie ad un filmato che Polla Roux ha fatto proiettare ed a un suo intervento su cosa questo sport rappresenti per la città di Rovigo e cosa Rovigo rappresenti nel panorama rugbistico nazionale e come riesca a trasmettere la passione per questo sport riuscendo a coinvolgere anche uno sportivo sudafricano, come lui, che ha il rugby nel sangue, la platea si è sciolta e molte sono state le domande rivolte ai rappresentanti rodigini. Entusiasti dell'esperienza anche i due giocatori Persico e Foschi. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

