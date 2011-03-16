&quot;ABBIAMO IL DOVERE DI NON ACCONTENTARCI&quot;

Home Senza categoria "ABBIAMO IL DOVERE DI NON ACCONTENTARCI"

di Redazione 16/03/2011

MASI: “ABBIAMO IL DOVERE DI NON ACCONTENTARCI” PERUGINI: “MASI MERITA IL TITOLO DI MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO” Roma – L’estremo della Nazionale Italiana Rugby Andrea Masi ed il mediano di mischia Fabio Semenzato, entrambi candidati al titolo di miglior giocatore dell’RBS 6 Nazioni 2011, hanno incontrato la stampa oggi all’Hotel Parco La Borghesiana di Roma a seguito dell’annuncio della formazione titolare che affronterà la Scozia sabato 19 marzo ad Edinburgo nella quinta ed ultima giornata dell’RBS 6 Nazioni. Insieme a loro anche il flanker Paul Derbyshire ed il pilone Salvatore Perugini. Di seguito le loro dichiarazioni e le video-interviste. Vedi la conferenza stampa integrale del Team Manager Luigi Troiani L’estremo azzurro Andrea Masi, man of the match sabato nella vittoria con la Francia: “Onestamente mi aspettavo di essere riconfermato e così è stato. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto sabato scorso al Flaminio e felice di essere in lizza per il titolo di miglior giocatore del Torneo, ma credo che altri giocatori come Ashton e Foden meritino questo premio più di me. Di sicuro la vittoria sulla Francia mi ha dato tanta carica, giocare estremo mi piace come mi piace giocare centro ma sono a disposizione per ogni ruolo in cui Mallett dedica di schierarmi. La Francia appartiene al passato, guardiamo oltre, alla Scozia: abbiamo il dovere di non accontentarci. La Scozia è una squadra solida, pericolosa: attacca a tutto campo, imposterà la gara sullo scontro fisico e noi dovremo mostrare la stessa determinazione ed aggressività messa in campo contro la Francia, dominandoli fisicamente”. Video-intervista ad Andrea Masi Paul Derbyshire, flanker della Benetton Treviso, all’esordio da titolare nel 6 Nazioni: “Per la Scozia è l’ultima occasione per conquistare una vittoria in questo Torneo, saranno agguerriti ma noi siamo pronti per affrontare questa partita. Giocare titolare è stata una bella sorpresa, ho avuto un po’ di problemi fisici ma sono finalmente al 100% e pronto a giocare: la rosa adesso permette all’allenatore un buon turn-over, nessuno è sicuro del posto da titolare e questo è un bene per il gruppo. Contro la Francia penso di aver fatto una buona partita quando sono entrato nella ripresa: so che la Scozia ha qualche problema in terza linea ma anche loro sono una grande squadra e chi scenderà in campo sarà all’altezza degli assenti”. Video-intervista a Paul Derbyshire Salvatore Perugini, pilone azzurro all'ottantesimoa presenza: “La mischia scozzese non è al livello di quella francese, ma sicuramente non è una mischia debole ed il loro pilone Murray è uno dei migliori in Europa. Le nostre armi in più devono essere come sempre l’attitudine e la forza del gruppo, questo è quello che abbiamo in più rispetto ad altre squadre. La Scozia è una squadra simile alla nostra, sa esaltarsi in casa e tra le mura amiche può essere abbastanza competitiva. Credo che Masi meriti il titolo di miglior giocatore del Torneo, è il nostro miglior trequarti e spero che i nostri tifosi lo aiutino a raggiungere questo obiettivo”. Video-intervista a Salvatore Perugini Fabio Semenzato, mediano di mischia della Benetton Treviso, alla quarta partita di fila da titolare con l’Italia: “Fa piacere essere candidato al titolo di miglior giocatore del Torneo insieme a Masi, non me lo sarei mai aspettato e forse è pure qualcosa di esagerato. Credo ci sia troppa attenzione su di me, io faccio solo il mio lavoro all’interno di un gruppo che gioca un buon rugby. Io do sempre il massimo e cerco di dimostrare di valere, poi ogni scelta spetta sempre al CT” Video-intervista a Fabio Semenzato Nota per le redazioni Le video-interviste sono da intendersi di libero utilizzo per i media

