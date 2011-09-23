Home Senza categoria ABBONAMENTI E BIGLIETTI PER LA S.S. 2011-2012

ABBONAMENTI E BIGLIETTI PER LA S.S. 2011-2012

di Redazione 23/09/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2011-2012 Comunicato stampa n. 15 del 23.09.2011 FEMI-CZ VEA RRD: ABBONAMENTI E BIGLIETTI PER LA S.S. 2011-2012 La Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta ha stabilito i prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti per l'annata sportiva 2011-2012. Eliminata la distinzione tra area centrale e area laterale i prezzi saranno quelli previsti l'anno scorso per le aree laterali e precisamente: Biglietti singoli: Tribuna Est (Quaglio) - euro 12, ridotto euro 8. Tribuna Ovest (Lanzoni) - euro 14, ridotto euro 10, centrale VIP euro 30. Abbonamenti: Tribuna Est (Quaglio) - euro 110, ridotto euro 80. Tribuna Ovest (Lanzoni) - euro 130, ridotto euro 80, Tribuna Lanzoni - centrale VIP - euro 300. Gli abbonamenti ridotti sono riservati alle donne. Ingresso libero per i minori di 18 anni. La prenotazione degli abbonamenti può essere effettuata dal giorno 26 settembre presso la Segreteria della Società dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16.00 alle 19.00. Per i soci delle PosseRossoBlu è previsto uno sconto del 10% su tutta la Tribuna Est "Quaglio" e sulle parti centrale e laterale della Tribuna Ovest "Lanzoni", esclusa area VIP. La settimana prossima sarà indetta una conferenza stampa per presentare la giornata ROSSOBLU ed illustrare sia i dettagli della campagna abbonamenti che il progetto "Porte Aperte" (l'obbiettivo è quello di raggiungere i 1.000 abbonamenti per garantire il raggiungimento dei 110.000 euro previsti in bilancio alla voce entrate per biglietti e abbonamenti). Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp