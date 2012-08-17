FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 11 del 17.08.2012

VEA FEMI-CZ RRD: ABBONAMENTI E BIGLIETTI PER LA S.S. 2012-2013

La VEA Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ha stabilito i prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti per lannata sportiva 2012-2013.

Anche se quest'anno sono previsti due incontri di campionato in più, sostanzialmente confermati i prezzi dellanno scorso (nella tribuna Quaglio il costo a partita, per gli abbonati, è inferiore agli 8 euro):

Biglietti singoli:

Tribuna Est (Quaglio) - euro 12, ridotto euro 8.

Tribuna Ovest (Lanzoni) - euro 14, ridotto euro 10, centrale VIP euro 30.



Abbonamenti:

Tribuna Est (Quaglio) - euro 110, ridotto euro 80.

Tribuna Ovest (Lanzoni) - euro 130, ridotto euro 100,

Tribuna Lanzoni - centrale VIP - euro 300.

Gli abbonamenti ridotti sono riservati alle donne.

Ingresso libero per i minori di 18 anni.

L'acquisto degli abbonamenti può essere effettuato dal giorno 20 agosto presso la Filiale della Banca Popolare di Vicenza in via Sacro Cuore.

Gli abbonamenti sono altresì disponibili presso la Segreteria della Società dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Per i soci delle PosseRossoBlu è previsto uno sconto del 10% su tutta la Tribuna Est Quaglio e su tutta la Tribuna Ovest Lanzoni, esclusa area VIP.

L'interessante rinnovamento del parco giocatori, con l'inserimento di alcuni dei migliori giovani nazionali affiancati da elementi di provata esperienza e da diversi giovani del vivaio rodigino, prospetta una promettente stagione nella quale i rossoblu daranno la caccia ai primi posti cercando di far entusiasmare il pubblico rodigino.

Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi