di Redazione 24/08/2012

ACCADEMIA FIR, IL XV PER LA PARTITA CON LEINSTER Dublino – Luca Bot e Roland De Marigny, tecnici dell’Accademia FIR U19 di Tirrenia, hanno scelto la formazione che domani pomeriggio alle 14.30 locali (15.30 in Italia) affronterà la Leinster Academy U20 all’Ashbourne Rugby Club di Dublino nel secondo impegno del tour estivo irlandese che, nel primo incontro, ha visto la rappresentativa federale sconfitta per 15-7 dalla Munster Academy U20. Questa la formazione che scenderà in campo domani: 15 Andrea TORLAI (Rugby Reggio) 14 Gabriele DI GIULIO (Frascati Rugby) 13 Mattia BELLINI (Petrarca Padova) 12 Samuel SENO (Benetton Rugby) 11 Shadi EID (Amatori Parma) 10 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina) 9 Simone MARINARO (Fiamme Oro) 8 Maxime MATA-MBANDA’ (Rugby Grande Milano) 7 Matteo CORAZZI (Cus Perugia) 6 Michele BOCCARDO (Cus Padova) 5 Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano) 4 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma) 3 Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby) 2 Adriano DANIELE (Pomezia-Torvianica) 1 Francesco VENTO (Rugby Union Messina) a disposizione 16 Marco SILVA (Amatori Parma) 17 Derrick APPIAH (Modena Rugby Junior) 18 Niccolò BARUFFALDI (Cus Siena) 19 Stefano IOVENITTI (Polisportiva Paganica) 20 Cherif TRAORE (Rugby Viadana) 21 Federico RUZZA (Cus Padova) 22 Vittorio MARAZZI (Sertori Sondrio) 23 Gianluigi SILVESTRI (Pesaro Rugby) 24 Mattia CATELAN (Valsugana Padova) 25 Nicolò SPERANZA (L’Aquila Rugby) 26 Matteo BERNINI (Amatori Parma) 27 Gianmarco VIAN (M-Three San Donà) 28 Daniele DI GIULIO (Frascati Rugby) 29 Federico SALERNO (Rugby Viadana) non disponibile per infortunio: Santana Yader CHALONEC (M-Three San Donà)

