ACCADEMIA FIR, IL XV PER LA PARTITA CON MUNSTER
20/08/2012
ACCADEMIA FIR, IL XV PER LA PARTITA CON MUNSTER Cork (Irlanda) – Luca Bot e Luca De Marigny, tecnici dell'Accademia FIR U19 "Ivan Francescato" hanno annunciato la formazione che domani sera, al "Musgrave Park" di Cork, affronteranno l'Accademia di Munster alle ore 19.30 locali (20.30 in Italia) nel primo dei tre incontri del tour irlandese che vede impegnata la selezione federale. Questa la formazione dell'Accademia FIR: 15 Andrea TORLAI (Rugby Reggio) 14 Gabriele DI GIULIO (Frascati Rugby) 13 Mattia BELLINI (Petrarca Padova) 12 Gianmarco VIAN (M-Three San Donà) 11 Shadi EID (Amatori Parma) 10 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina) 9 Simone MARINARO (Fiamme Oro) 8 Maxime MATA-MBANDA' (Rugby Grande Milano) 7 Mattia CATELAN (Valsugana Padova) 6 Michele BOCCARDO (Cus Padova) 5 Federico RUZZA (Cus Padova) 4 Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano) 3 Cherif TRAORE (Rugby Viadana) 2 Adriano DANIELE (Pomezia-Torvianica) 1 Francesco VENTO (Rugby Union Messina) a disposizione 16 Marco SILVA (Amatori Parma) 17 Stefano IOVENITTI (Polisportiva Paganica) 18 Niccolò BARUFFALDI (Cus Siena) 19 Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby) 20 Santana Yader CHALONEC (M-Three San Donà) 21 Derrick APPIAH (Modena Rugby Junior) 22 Gianluigi SILVESTRI (Pesaro Rugby) 23 Matteo CORAZZI (Cus Perugia) 24 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma) 25 Vittorio MARAZZI (Sertori Sondrio) 26 Nicolò SPERANZA (L'Aquila Rugby) 28 Federico SALERNO (Rugby Viadana) 29 Matteo BERNINI (Amatori Parma) 30 Daniele DI GIULIO (Frascati Rugby) 27 Samuel SENO (Benetton Rugby)
