ACCADEMIA FIR, LE PARTITE DI SERIE A SUL CANALE YOUTUBE DELLA FIR

09/01/2012

ACCADEMIA FIR, LE PARTITE DI SERIE A SUL CANALE YOUTUBE DELLA FIR Roma - La Federazione Italiana Rugby amplia ulteriormente il proprio impegno sui social network e, in collaborazione con i quadri tecnici dell’Accademia FIR di Tirrenia, mette a disposizione a partire da oggi ampie sintesi di tutti gli incontri disputati dalla squadra guidata da Giampiero De Carli e Roland De Marigny nel Campionato Italiano di Serie A. Grazie alla collaborazione dello staff dell’Accademia, già nei giorni scorsi è iniziata la pubblicazione sul canale Youtube della FIR (www.youtube.com/fedrugby) degli incontri giocati dalla rappresentativa federale dell’Accademia “Ivan Francescato” nella prima parte della stagione e, già da lunedì 9 gennaio sarà possibile visualizzare sul canale Youtube o sulla pagina Facebook della FIR (www.facebook.com/federugby) l’incontro domenicale dell’Accademia. In coda alle ampie sintesi realizzate dallo staff della struttura federale – un ringraziamento particolare va al video-analyst Niccolò Gaetaniello – troveranno via via spazio commenti post-partita ed interviste ai responsabili tecnici dell’Accademia.
