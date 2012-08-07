Home Senza categoria ACCADEMIA U19 DI TIRRENIA, TOUR IN IRLANDA DAL 16 AGOSTO

ACCADEMIA U19 DI TIRRENIA, TOUR IN IRLANDA DAL 16 AGOSTO

di Redazione 07/08/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ACCADEMIA U19 DI TIRRENIA, TOUR IN IRLANDA DAL 16 AGOSTO Roma – Sono trenta i giocatori convocati per partecipare, con la selezione dell’Accademia Nazionale U19 “Ivan Francescato”, al tour estivo in programma tra il 16 ed il 31 agosto e nel corso del quale la rappresentativa azzurra si confronterà con le principali accademie irlandesi. La squadra dell’Accademia federale, di cui faranno parte nell’occasione alcuni atleti del 1993 che hanno frequentato la struttura di Tirrenia nella stagione precedente, si radunerà a Parma giovedì 16 agosto per poi trasferirsi a Dublino due giorni più tardi. Nel corso del tour, l’Accademia nazionale sfiderà l’Accademia di Munster il 21 agosto a Cork, quella di Leinster il 25 agosto al Coolmine RFC di Dublino ed infine l’Accademia di Connacht il 29 a Galway. Questi i trenta atleti che parteciperanno alla tournèe irlandese dell’Accademia: Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano) Derrick APPIAH (Modena Junior Rugby) Niccolò BARUFFALDI (Cus Siena) Mattia BELLINI (Petrarca Padova) Matteo BERNINI (Amatori Parma) Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby) Michele BOCCARDO (Cus Padova) Filippo BUSCEMA (UR Capitolina) Mattia CATELAN (Valsugana Rugby) Santana Yader CHALONEC (Orved San Donà) Matteo CORAZZI (Cus Perugia) Adriano DANIELE (Pomezia-Torvaianica) Daniele DI GIULIO (Frascati Rugby) Gabriele DI GIULIO (Frascati Rugby) Shadi EID (Amatori Parma) Vittorio FLAMMINI (L’Aquila Rugby) Stefano IOVENITTI (Polisportiva Paganica) Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma) Mata Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano) Federico RUZZA (Cus Padova) Federico SALERNO (Rugby Viadana) Samuel SENO (Benetton Rugby) Marco SILVA (Amatori Parma) Gianluigi SILVESTRI (Pesaro Rugby) Nicolò SPERANZA (L’Aquila Rugby) Alessandro TORLAI (Rugby Reggio) Cherif TRAORE (Rugby Viadana) Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma) Francesco VENTO (Rugby Union Messina) Gianmarco VIAN (Orved San Donà)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp