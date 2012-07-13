Home Senza categoria ACCADEMIE, I 121 ATLETI PER LA STAGIONE 2012/2013

di Redazione 13/07/2012

ACCADEMIE, I 121 ATLETI PER LA STAGIONE 2012/2013 Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi i nomi dei centoventuno atleti che frequenteranno le Accademie federali per la stagione sportiva 2012/2013. Trentaquattro gli atleti che si ritroveranno dal 17 luglio presso le strutture dell’Accademia Nazionale U19 di Tirrenia intitolata ad Ivan Francescato per iniziare la preparazione fisica e che, nel corso della stagione, saranno impegnati nel Campionato Italiano di Serie A cui la rappresentativa federale partecipa per la seconda stagione dopo aver terminato nel 2011/12 al nono posto in classifica nel Girone A. Hanno già iniziato invece l’attività stagionale le tre Accademie Zonali U18 che tra il 10 ed il 12 luglio hanno svolto i primi test fisici con ventinove atleti selezionati a Mogliano Veneto, trentuno a Parma e ventisette alla “Lorenzo Sebastiani” di Roma. Alla terza stagione di operatività, le Accademie Zonali disputeranno anche quest’anno il torneo interno di sei giornate che, tra settembre e febbraio, intervallerà la normale attività agonistica con i rispettivi Club di appartenenza. Questi i giocatori selezionati per le Accademie federali 2012/13: Accademia Nazionale U19 di Tirrenia “Ivan Francescato” Yannick AGBASSE (Asolo Rugby) Derrick APPIAH (Donelli Modena) Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby) Simone BALOCCHI (Rugby Colorno) Niccolò BARUFFALDI (Cus Siena) Mattia BELLINI (Petrarca Padova) Marco BELLUCCI (Emergenti Cecina) Matteo BERNINI (Amatori Parma) Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby) Michele BOCCARDO (Cus Padova) Lorenzo Maria BRUNO (Mantovani Lazio) Filippo BUSCEMA (UR Capitolina) Mattia CATELAN (Valsugana Rugby) Santana Yader CHALONEC (Orved San Donà) Matteo CORAZZI (Cus Perugia) Adriano DANIELE (Pomezia-Torvaianica) Daniele DI GIULIO (Frascati Rugby) Gabriele DI GIULIO (Frascati Rugby) Vittorio FLAMMINI (L’Aquila Rugby) Stefano IOVENITTI (Polisportiva Paganica) Mata Maxime MBANDA’ (Rugby Grande Milano) Simone PARISOTTO (Valsugana Padova) Nicola RETTAGLIATA (Cus Perugia) Giacomo RIEDO (Zhermack Badia) Federico RUZZA (Cus Padova) Samuel SENO (Benetton Rugby) Marco SILVA (Amatori Parma) Gianluigi SILVESTRI (Pesaro Rugby) Nicolò SPERANZA (L’Aquila Rugby) Alessandro TORLAI (Rugby Reggio) Cherif TRAORE (Rugby Viadana) Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma) Francesco VENTO (Rugby Union Messina) Gianmarco VIAN (Orved San Donà) Accademia Zonale U18 di Mogliano Veneto Alberto ANTONELLI ABERTO (Orved San Donà) Filippo BANZATO (Villorba Rugby) Matteo BARUFFATO (Petrarca Padova) Dennis BERGAMIN (Valsugana Padova) Alberto BURATTI (Valsugana Padova) Jacopo CAPPELLARI (Gruppo Padana Paese) Lorenzo CASALINI (Petrarca Padova) Matteo DAL SIE (Rugby Educativo San Donà) Giacomo FANTUZ (ASR Belluno) Edoardo FERRARO (Rugby Bassano) Marco FERRO (Rugby Rovigo Junior) Gianni GALARDI (Orved San Donà) Marco LAZZARONI (Leonorso Udine) Davide LEGNAGHI (Franklin&Marshall Cus Verona) Enrico LUCCHIN (Rugby Rovigo Junior) Engjel MAKELARA (Rugby Bassano) Lorenzo MASATO (Junior Venezia) Fabio MENEGHIN (Rugby Mirano) Pier Paolo MIOTTO (Grifoni Rugby Oderzo) Vittorio MUSSO (Santa Margherita Valpolicella) Samuele ORTIS (Junior Venezia) Davide PASINI (Rugby Rovigo Junior) Tommaso PAVIN (Ruggers Tarvisium) Giovanni PETTINELLI (Junior Venezia) Jody ROSSETTO (ASR Piave) Marco SERROTTI (Benetton Treviso) Stefano SIRONI (Leonorso Udine) Luca SPERANDIO (Benetton Treviso) Marco TAFFARELLO (Ruggers Tarvisium) Accademia Zonale U18 di Parma Matteo ARCHETTI (Rugby Rovato) Simone BAITIERI (Rugby Viadana) Eros BELLAMACINA (Volpiano Rugby) Carlo BIANCHI (Rugby Banco di Brescia) Massimiliano BORZONE (Rugby Monza) Pierre BRUNO (Province dell’Ovest) Matteo CALDIROLI (Rugby Parabiago) Alexandru CALFA (Rugby Novi) Alberto CAMURRI (Modena Rugby) Filippo CANTONI (Rugby Colorno) Massimiliano CHIAPPINI (Amatori Parma) Federico CICUTTIN (Cammi Calvisano) Mihai CIJU (Cammi Calvisano) Davide CIOTOLI (Med Italia Pro Recco) Khadim CISSE (ASR Lyons) Matteo CORNELLI (ASR Lyons) Matteo Giuliano FERRARI (Rugby Brembate) Emanuele FUSI (Rugby Monza) Luca GORIETTI (ASR Milano) Leonard KRUMOV (Rugby Viadana) Marco MINOLETTI (Province dell’Ovest) Umberto ORSENIGO (ASR Milano) Federico PAVESI (Amatori Novara) Renzo RENZETTI (Firenze 1931) Giovanni ROLLO (Rugby Parma 1931) Luca SGARBOSSA (Rugby Como) Carlo Andrea SORCI (Rimini Rugby) Matiss STALMOKS MTISS (Piacenza Rugby) Michele TORRIANI (Rugby Colorno) Gianmaria VINCENZO (Amatori Milano Junior) Davide ZANETTI (Cammi Calvisano) Accademia Zonale U18 di Roma “Lorenzo Sebastiani” Giovanni AMENDOLA (Partenope Rugby) Vincenzo BARBUSCIA (Rugby Union Messina) Dario BASHA (Cus Pisa) Nicolò BROGLIA (Firenze 1931) Paolo BUONFIGLIO (UR Prato-Sesto) Antonio CAIONE (L’Aquila Rugby) Nicola CAPOZZI (Livorno Rugby) Nicola CAROLI (Rugby Gubbio) Alessandro CASINI (Bombo Firenze) Gianmaria CATTOZZO (Città di Castello) Alessandro CRISTIGLIO (Livorno Rugby) Ugo D'ONOFRIO (L’Aquila Rugby) Alessandro DE LUCA (RC Santa Maria Capua a Vetere) Giacomo DE SANTIS (UR Capitolina) Oleg Francesco DRAGOTTO (Amatori Napoli) Enrico FALCONE (Cus Catania) Davide FRAGNITO (Rugby Benevento) Yevhen HALUSHKA (Emergenti Cecina) Pietro LAMARO (Primavera Rugby) Filippo LOMBARDO (Primavera Rugby) Giorgio MAGNANTI (Primavera Rugby) Vittorio Alberto MANTEGAZZA (UR Capitolina) Leonardo MANTELLI (UR Prato-Sesto) Lorenzo MONTEMAURI (Primavera Rugby) Richard PALETTA (Pesaro Rugby) Riccardo RAFFAELE (L’Aquila Rugby) Armando SCHIAVO (UR Capitolina)

