ACCADEMIE U18, DOMANI A LE PONTET AMICHEVOLE CONTRO LA FRANCIA &acirc;

ACCADEMIE U18, DOMANI A LE PONTET AMICHEVOLE CONTRO LA FRANCIA â
di Redazione
09/12/2011
[gallery] ACCADEMIE U18, DOMANI A LE PONTET AMICHEVOLE CONTRO LA FRANCIA “B” Roma – Sandro Ghini e Vincenzo Troiani, tecnici della selezione italiana delle accademie federali U18, hanno ufficializzato la formazione che scenderà in campo domani alle ore 18 allo Stade Fargues di Le Pontet, nei pressi di Avignone, per un incontro non ufficiale contro i pari età della Francia “B”: 15 Mattia BELLINI (Petrarca Padova) 14 Gabriele DI GIULIO (Frascati Mini Rugby) 13 Alessandro TORLAI (Rugby Reggio) 12 Samuel SENO (Benetton Treviso) 11 Lorenzo BRUNO (Mantovani Lazio) 10 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina) 9 Iti APPERLEY (Rugby Viadana) 8 Mattia CATELAN (Valsugana Padova) - capitano 7 Matteo CORAZZI (Cus Perugia) 6 Andrea GOBBO (Valsugana Padova) 5 Federico RUZZA (Valsugana Padova) 4 Filippo SCALVI (Amatori Parma) 3 Simone FERRARI (Rugby Parma 1931) 2 Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova) 1 Marco SILVA (Amatori Parma) a disposizione 16 Derrick APPIAH (BancaMonteParma Crociati) 17 Cherif TRAORE (Rugby Viadana) 18 Adriano DANIELE (Nuova Rugby Roma) 19 Leandro TURINO (Partenope Rugby) 20 Vittorio FLAMMINI (L’Aquila Rugby) 21 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma) 22 Michele BOCCARDO (Petrarca Padova) 23 Nicolò SPERANZA (Avezzano Rugby) 24 Simone PARISOTTO (Valsugana Padova) 25 Gabriele MANGANIELLO (IV Circolo Benevento) 26 Alessandro DEL MONACO (Nuova Rugby Roma)
Articolo Precedente
PRONTE LE SQUADRE PER LA SFIDA DEL BATTAGLINI
Articolo Successivo
RAVALLE FERMO FINO A GENNAIO
Redazione