ACCESSI CENTRO CONI &quot;GIULIO ONESTI&quot; - RBS 6 NAZIONI 2012

ACCESSI CENTRO CONI "GIULIO ONESTI" - RBS 6 NAZIONI 2012
di Redazione
10/01/2012
NOTA PER LE REDAZIONI ACCESSI CENTRO CONI “GIULIO ONESTI” – RBS 6 NAZIONI 2012 Cari colleghi, come già comunicato precedentemente la Squadra Nazionale svolgerà i raduni di avvicinamento agli incontri interni ed esterni dell’RBS 6 Nazioni 2012 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. Al fine di agevolare il lavoro comune, in accordo con l’Ufficio Stampa del CONI, vi chiediamo di farci pervenire la vostra richiesta di accredito per potervi garantire l’accesso alle strutture del CPO di Tirrenia limitatamente alle seguenti finestre temporali e negli spazi riservati ai media che verranno resi noti successivamente: - 22 gennaio/10 febbraio - 19 febbraio/24 febbraio - 4 marzo/16 marzo La richiesta di accredito per l’accesso alle strutture del CPO “Giulio Onesti” dovranno essere inviate, entro e non oltre il 20 gennaio, all’Ufficio Stampa FIR all’indirizzo email [email protected] Per ogni necessità o chiarimento restiamo a vostra disposizione. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
