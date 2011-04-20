Home Senza categoria ACCESSIBILE ANCHE PARTE DELLA TRIBUNA OVEST

di Redazione 20/04/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 94 del 22.04.2011 ROVIGO - LAZIO : ACCESSIBILE ANCHE PARTE DELLA TRIBUNA OVEST In occasione dell'ottava giornata del girone di ritorno del Campionato di Eccellenza FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta - Mantovani Lazio di sabato prossimo (23 aprile) con inizio alle ore 16, oltre alla tribuna Est sarà accessibile (parzialmente) anche la tribuna Ovest. Valutate le condizioni di sicurezza esistenti è stato deciso di autorizzare l'utilizzo a 1.500 spettatori prevedendo adeguate segnalazioni delle parti non accessibili e la presenza di steward impegnati a far rispettare le limitazioni. Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita in Segreteria fino a Venerdì dalle 9,00 alle 20,00 ed alla biglietteria di viale Alfieri, accanto all'ingresso della Tribuna Ovest (Dino Lanzoni), dalle ore 10 alle ore 12 di sabato. Le biglietterie della Tribuna Est e della Tribuna Ovest apriranno, poi, alle ore 15.00 (un'ora prima dell'inizio dell'incontro). Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

