Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ACCESSIBILE ANCHE PARTE DELLA TRIBUNA OVEST

Redazione Avatar

di Redazione

20/04/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 94 del 22.04.2011 ROVIGO - LAZIO : ACCESSIBILE ANCHE PARTE DELLA TRIBUNA OVEST In occasione dell'ottava giornata del girone di ritorno del Campionato di Eccellenza FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta - Mantovani Lazio di sabato prossimo (23 aprile) con inizio alle ore 16, oltre alla tribuna Est sarà accessibile (parzialmente) anche la tribuna Ovest. Valutate le condizioni di sicurezza esistenti è stato deciso di autorizzare l'utilizzo a 1.500 spettatori prevedendo adeguate segnalazioni delle parti non accessibili e la presenza di steward impegnati a far rispettare le limitazioni. Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita in Segreteria fino a Venerdì dalle 9,00 alle 20,00 ed alla biglietteria di viale Alfieri, accanto all'ingresso della Tribuna Ovest (Dino Lanzoni), dalle ore 10 alle ore 12 di sabato. Le biglietterie della Tribuna Est e della Tribuna Ovest apriranno, poi, alle ore 15.00 (un'ora prima dell'inizio dell'incontro). Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

MANTOVA PRONTA AD OSPITARE UNA GRANDE GIORNATA DI SPORT

Articolo Successivo

SABATO FINALE &quot;A&quot; DEGLI EUROPEI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019