ACCESSO GRATUITO PER I RUGBISTI UNDER 18 DELLE SOCIET&Agrave; POLESANE

ACCESSO GRATUITO PER I RUGBISTI UNDER 18 DELLE SOCIETÀ POLESANE

di Redazione 19/05/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 107 del 19.05.2011 SEMIFINALE DEL 21 MAGGIO: ACCESSO GRATUITO PER I RUGBISTI UNDER 18 DELLE SOCIETÀ POLESANE Continua la prevendita dei biglietti per la semifinale di sabato prossimo allo stadio Mario Battaglini tra la Femi-Cz Rugby Rovigo Delta e la BancaMonte Crociati Parma in programma alle ore 17 e 30. Nell'ottica di coinvolgimento di tutta la provincia al progetto di crescita del rugby, la Società rodigina ha comunicato alle Società polesane che i loro atleti under 18 potranno assistere gratis all'incontro. Per molti di loro, spesso impegnati durante l'annata sportiva, sarà l'occasione per vivere una giornata di festa ed assaporare il calore del pubblico del mitico "Battaglini". La Società rossoblu ha inoltre deciso di far assistere gratuitamente all'incontro anche i Gladiatori Sanniti di Benevento, che il giorno dopo alle 15 e 30 saranno avversari del Badia in una giornata dedicata alle gare di ritorno per la permanenza in serie A. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

