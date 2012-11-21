ACCESSO STADIO FRANCHI, 23-24 NOVEMBRE 2012
di Redazione
21/11/2012
Roma, 21 novembre 2012 ITALIA-AUSTRALIA: ACCESSO STADIO FRANCHI, 23-24 NOVEMBRE 2012 Roma - Si riportano di seguito tempi e modalità di accesso allo Stadio A. Franchi di Firenze per la giornata di venerdì 23 novembre in cui sono in programma i Captain’s Run ed incontri stampa delle due squadre. Premesso che per accedere allo Stadio Franchi sarà necessario esibire il pass stampa valido per la partita Italia – Australia del giorno seguente, si informa che l’accesso all’impianto avverrà dalla Porta T20 situata in Tribuna Coperta (Viale Manfredo Fanti) a partire dalle ore 10.00. Non sarà consentito accedere con il proprio mezzo. Si precisa che sabato 24 novembre, giornata di gara, l'accesso ai Media sarà consentito a partire dalle ore 11.30 dalla Porta T17 (Viale Manfredo Fanti, Tribuna Coperta). Di seguito nel dettaglio gli appuntamenti media previsti nella giornata di venerdì 23 novembre. ore 11.00-12.00: Captain's run Italia - aperto ai media primi 15 minuti ore 12.00: Conferenza stampa pre-partita Capitano Italia c/o Sala Conferenze Stampa, Tribuna Coperta ore 13.30-14.30: Captain's run Australia- aperto ai media primi 10 minuti CENTRO ACCREDITI Stadio Ridolfi, Viale Manfredo Fanti, 2 Orari di apertura: Venerdì 23 novembre 2012: 9.00 - 13.00; 14.00 - 18.00 Sabato 24 novembre 2012: 9.00 - 14.00 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=969&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
TV IN DIFFERITA
Articolo Successivo
UNITI PER SCONFIGGERE IL CANCRO.
Redazione