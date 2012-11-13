ACCESSO STADIO OLIMPICO VENERDI' 16 NOVEMBRE
di Redazione
13/11/2012
Roma, 13 novembre 2012 ITALIA-NUOVA ZELANDA: ACCESSO STADIO OLIMPICO VENERDI’ 16 NOVEMBRE Roma - Si riportano di seguito tempi e modalità di accesso allo Stadio Olimpico di Roma per la giornata di venerdì 16 novembre, in cui sono in programma i Captain’s Run ed incontri stampa delle due squadre. Premesso che per accedere allo Stadio Olimpico sarà necessario esibire il pass stampa valido per la partita Italia – Nuova Zelanda del giorno seguente, si informa che l’accesso all’impianto avverrà dalla porta Carraia situata in Curva Sud a partire dalle ore 10.00. Non sarà consentito accedere con il proprio mezzo. Il centro accrediti, situato in Viale delle Olimpiadi 61 (ex Ostello della Gioventù), sarà aperto dalle ore 9.00 di venerdì 16 (la chiusura è prevista alle 18.00). Lo stesso sarà aperto nella giornata di sabato 17 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. L’accesso al terreno di gara per seguire i Captain’s Run delle due squadre avverrà attraverso l’Area Hospitality della Tribuna Monte Mario, la stessa dove si svolgerà la conferenza stampa dell’Italia. Di seguito nel dettaglio gli appuntamenti media previsti nella giornata di venerdì 16 novembre. ore 11.00: Captain's run Italia - aperto ai media primi 15' ore 11.45: Presidente FIR, Presidente Eden Park, Manager e Capitano Italia partecipano a conferenza stampa di presentazione della partnership FIR/Eden Park c/o Area Hospitality Stadio Olimpico di Roma ore 12.00: Conferenza stampa pre-partita Capitano Italia c/o Area Hospitality Stadio Olimpico di Roma ore 15.00: Captain's run All Blacks - aperto alla stampa a fine sessione - seguono interviste a bordocampo con il capitano degli All Blacks Si allega piantina esplicativa dell’area del Foro Italico. Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=929&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
