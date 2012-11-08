ACCORDO DI MASTER LICENSEE, ARRIVA WWW.FIRSTORE.IT
di Redazione
08/11/2012
adidas e FIR annunciano un ulteriore sviluppo della partnership: il brand a tre strisce gestirà lo store online della FIR e acquisisce i diritti come master licensee Anche questi accordi avranno una durata quinquennale Monza 8 novembre 2012 – adidas e la Federazione Italiana Rugby annunciano un ulteriore sviluppo della partnership: a partire dal 14 novembre, il brand a tre strisce gestirà www.firstore.it il nuovo store online della Federazione Italiana Rugby e acquisisce i diritti come master licensee. Il nuovo sito, che venderà tutti i prodotti adidas/FIR, verrà gestito da adidas in collaborazione con EPI. Il nuovo accordo prevede inoltre la cessione ad adidas dei diritti mondiali di licensing per categorie merceologiche anche non sportive. Il brand a tre strisce si occuperà, attraverso la ricerca delle migliori aziende licenziatarie, di ideare, produrre, distribuire e promuovere prodotti a marchio FIR sul mercato italiano e poi a livello globale. I prodotti dei licenziatari, saranno venduti nei prossimi mesi nello store online dalla FIR. Informazioni Per adidas il rugby ha un ruolo centrale nelle strategie di sports marketing, visto che uno dei principali asset a livello mondiale sono gli All Blacks campioni del mondo. La leadership globale nel rugby è ulteriormente rafforzata dalla presenza nel mondo a tre strisce dei club neozelandesi del Super 15 e del Munster ma anche di campioni come Dan Carter, Richie McCaw, Ma’ Nonu, Ronan O’Gara, Felipe Contepomi, Bryan Habana. Nutrita la rappresentanza adidas anche fra gli azzurri: il capitano Sergio Parisse, Mauro e Mirco Bergamasco, Tommaso Benvenuti, Gonzalo Canale e Martin Castrogiovanni. Per info sul mondo ovale a tre strisce seguiteci su facebook.com/adidasRugby
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE ITALIA, IANNONE ALL'ESORDIO NEL CARIPARMA TEST MATCH CON TONGA
Articolo Successivo
NAZIONALE, CONVOCATO ANDREA PRATICHETTI
Redazione