di Redazione 05/03/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 77 del 05.03.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA E STEFAN BASSON: ACCORDO FINO AL 2014 La Rugby Rovigo Delta ha trovato un accordo con l'estremo Basson, che lo vedrà in rossoblu per altre tre stagioni, ossia fino a giugno 2014. All'indomani dell'accordo con il capitano Luke Mahoney, la dirigenza della Rugby Rovigo Delta ha voluto concludere la trattativa con un altro beniamino dei tifosi rossoblu. Stefan Basson ha dimostrato, negli anni, come la genialità possa essere messa a servizio della squadra unendo estrosità, concretezza e adattabilità ai ruoli. Il fantasioso n.15, ha deciso di piantare le radici nel nostro territorio e la società ha voluto andargli incontro con un contratto di reciproca soddisfazione che permetta al giocatore di affrontare gli impegni con la massima serenità. Basson, molto soddisfatto di questo accordo, ha ringraziato la dirigenza promettendo grandi risultati. Il Presidente Bullo e l'Amm. Delegato Antonio Zambelli, molto contenti del risultato, dimostrano, con i fatti, di perseguire i programmi a lungo termine della Rugby Rovigo Delta annunciati in sede di costituzione della nuova Società. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

