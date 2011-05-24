ACCREDITI FINALE CAMPIONATO ITALIANO ECCELLENZA - ROVIGO, 28 MAGGIO 2011
di Redazione
24/05/2011
[gallery] ACCREDITO STAMPA - FINALE CAMPIONATO ITALIANO ECCELLENZA 2010/2011 Cari colleghi, per richiedere l’accredito alla Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza tra Femi-CZ Rovigo e Petrarca Padova, in programma sabato 28 maggio alle ore 18.10 presso lo Stadio “Mario Battaglini” di Rovigo, siete pregati di inviare una email indicando in essa nome, cognome, luogo e data di nascita, testata di appartenenza e numero di tessera professionale a: Pierpaolo Modonesi Ufficio Stampa Femi-CZ Rovigo Viale Vittorio Alfieri 46 Tel/Fax. +39.0425.36.80.47 Mob. +39.348.33.81.026 Email: [email protected] Tutte le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 26 maggio. L’Ufficio Stampa della FIR rimane a vostra disposizione per ogni necessità o chiarimento. Un cordiale saluto.
