ACCREDITO FINALI ECCELLENZA - GARA 2 DEL 19 MAGGIO
di Redazione
15/05/2012
NOTA PER LE REDAZIONI - ACCREDITO FINALE 2 ECCELLENZA Gentili colleghi, in vista della seconda gara della serie di finale del Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario sabato 19 maggio alle ore 16.30 allo Stadio “San Michele” di Calvisano (Brescia) tra Cammi Calvisano e Estra I Cavalieri Prato, vi informiamo che è possibile inoltrare richiesta di accredito tramite email all’indirizzo [email protected] Sabato 19 maggio gli accrediti si ritirano in ufficio amministrazione, area Hospitality. per info: Loredana Taffelli - Ufficio Stampa Rugby Calvisano - [email protected]
Articolo Precedente
Asd Frascati Mini Rugby 2001, Under 16 e Under 20 brillano nella tappa casalinga di Coppa Lazio Seven
Articolo Successivo
LE CONVOCATE DELLA SELEZIONE AZZURRA FEMMINILE PER IL ROMA SEVEN
Redazione