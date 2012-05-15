Loading...

ACCREDITO FINALI ECCELLENZA - GARA 2 DEL 19 MAGGIO

15/05/2012

TITOLO
NOTA PER LE REDAZIONI - ACCREDITO FINALE 2 ECCELLENZA Gentili colleghi, in vista della seconda gara della serie di finale del Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario sabato 19 maggio alle ore 16.30 allo Stadio “San Michele” di Calvisano (Brescia) tra Cammi Calvisano e Estra I Cavalieri Prato, vi informiamo che è possibile inoltrare richiesta di accredito tramite email all’indirizzo [email protected] Sabato 19 maggio gli accrediti si ritirano in ufficio amministrazione, area Hospitality. per info: Loredana Taffelli - Ufficio Stampa Rugby Calvisano - [email protected]
