10/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 10.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 10 maggio 2011 IRB JUNIOR RUGBY WORLD CUP: PROCEDURA RICHIESTA ACCREDITO STAMPA Roma - Ad un mese dal via dallâIRB Junior World Championship, Ã¨ attiva su federugby.it, nella sezione âSala Stampaâ, la procedura di richiesta di accredito stampa. Tutti i media che desiderino accreditarsi per il Torneo possono farlo cliccando sullâindirizzo di seguito riportato: http://fir.accreditationsystem.info/mediaaccreditation.asp ( http://fir.accreditationsystem.info/mediaaccreditation.asp ) o inviando una e-mail a Lara Michieletto, responsabile degli accrediti stampa presso il comitato organizzatore locale ([email protected]). Le future stelle del Rugby si sfideranno nella maggiore competizione mondiale a livello giovanile nelle cittÃ di Padova, Treviso e Rovigo dal 10 al 26 giugno. LâItalia, nazione ospitante, fa parte della Pool A, assieme con la Nuova Zelanda, tre volte campione attualmente in carica, Argentina e Galles. La Pool B vedrÃ invece lâAustralia, arrivata seconda lâanno scorso, affrontare Francia, Figi e Tonga. Sudafrica e Inghilterra, entrambe semifinaliste nel 2010, fanno parte, con Irlanda e Scozia, della Pool C. Termini e condizioni dellâaccreditamento media per lâIRB Junior World Championship sono disponibili nella sezione "Sala Stampa" di federugby.it. ("Accredito Stampa FIR: Linee Guida"). In occasione del torneo lâIRB attiverÃ tramite il sito www.irb.com/jwc un Servizio di Rugby News, in italiano e in inglese, dove saranno rese disponibili notizie, servizi, resoconti delle partite, foto svincolate da copyright, interviste audio, e video highlight. Inoltre, lo streaming in diretta di 14 partite sarÃ disponibile su www.irb.com/jwc. Â«LâIRB Junior World Championship Ã¨ il torneo piÃ¹ importante del programma giovanile IRB volto a sviluppare la competitivitÃ internazionale a elevato livello agonistico,Â» ha dichiarato Bernard Lapasset, Presidente IRB. Â«LâItalia Ã¨ una sede eccezionale per questo straordinario evento da cui possiamo aspettarci solo Rugby di alto livello per gli appassionati e gli spettatori patiti di Rugby in una regione in cui questo sport continua a crescere a ritmo sostenuto.Â» Per maggiori informazioni contattare Andrea Wiggins, Responsabile della Comunicazione presso lâIRB, +353 86 040 3950 o Lara Michieletto (+39 0422 460754). Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
