Ad Alan Falzone la finale scudetto
di Redazione
26/05/2010
Prima finale-scudetto della carriera per Alan Falzone, il giovane direttore di gara designato dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR per la sfida di sabato 29 allo Stadio Plebiscito di Padova tra Benetton Treviso ed MPS Viadana che assegna il titolo di Campione d’Italia Super 10 2009/2010. Il match, il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 18.00, sarà trasmesso in diretta su Rai Sport 1 e via streaming web sul portale www.raisport.rai.it. Falzone, nato proprio a Padova l’11 giugno del 1976, ha diretto nel 2008 la finale del Campionato di Serie A e, dalla stessa stagione, fa parte del panel ERC con numerose presenze in Amlin Challenge Cup. Nella stagione in corso, oltre ai match di Challenge ed al Super 10, ha diretto nell’RBS 6 Nazioni Under 20 e nelle tappe di Dubai e George (Sudafrica) delle IRB Sevens World Series. Ad affiancare il trentaquattrenne arbitro padovano nella finale del Plebiscito saranno Damasco e Lento in qualità di giudici di linea, Di Gregorio come quarto uomo e De Santis come TMO, l’arbitro addetto alla moviola.
Super 10 – Finale Scudetto – Padova, 29.05.10 – ore 18 – diretta Rai Sport 1 BENETTON TREVISO v MPS VIADANA arb. Falzone (Padova) g.d.l. Damasco (Napoli), Lento (Udine) quarto uomo: Di Gregorio (Padova) TMO: De Santis (Roma)
