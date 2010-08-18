Adidas Cup: inizio spostato alle ore 17:00
di Redazione
18/08/2010
L’orario d’inizio della terza Adidas Cup, che si disputerà sabato 21 agosto allo stadio XXV Aprile di Parma, è anticipato alle ore 17:00 a causa di lavori effettuati all’impianto di illuminazione che non consentono l’utilizzo delle luci artificiali. Gli incontri avranno la durata di 40 minuti, divisi in due tempi da 20 minuti ciascuno con un intervallo di 5. La prima sfida vedrà il GranDucato Parma Rugby, squadra che organizza il triangolare, opposto agli Aironi Rugby, che nella seconda partita affronteranno i Crociati RFC. Partita conclusiva del triangolare sarà GranDucato Parma Rugby – Crociati RFC, anticipo del derby parmigiano nel Campionato Nazionale d’Eccellenza. Al termine dei match ci verrà consegnata l’Adidas Cup alla squadra e verrà premiato anche il miglior giocatore del torneo, scelto dai giornalisti presenti allo stadio. L’ingresso alle partite è gratuito e alla fine del torneo i giocatori degli Aironi saranno a disposizione di tutti i fan per firmare autografi e fare fotografie, poi terzo tempo per tutti con musica.
