ADIDAS NUOVO SPONSOR TECNICO DELLA FIR

di Redazione 02/07/2012

adidas nuovo sponsor tecnico della Federazione Italiana Rugby L’accordo avrà una durata di 5 anni e prevede anche la produzione del pallone ufficiale Monza 2 luglio 2012 – adidas e la Federazione Italiana Rugby annunciano che, a partire dal 1 luglio, il brand a tre strisce diventa sponsor tecnico della FIR. adidas vestirà tutte le nazionali azzurre, dentro e fuori dal campo, e lancerà dopo l’estate una collezione lifestyle dedicata all’Italia del rugby. L’accordo, che durerà fino al 2017, prevede anche la produzione del pallone ufficiale da gara. Le nuove divise azzurre con le tre strisce saranno presentate a settembre e faranno il loro esordio in campo nei Cariparma Test Match test match di novembre. “Siamo entusiasti di accogliere adidas nel panel degli sponsor della FIR – ha dichiarato il Presidente della FIR Giancarlo Dondi - certi che un partner di così grande prestigio rappresenterà per noi un nuovo, fondamentale strumento di promozione e divulgazione del rugby nel nostro Paese, contribuendo ad avvicinare ulteriormente la Nazionale agli appassionati ed agli sportivi italiani”. “Siamo orgogliosi di poter associare di nuovo il brand adidas ad una nazionale italiana – ha dichiarato Jean-Michel Granier Amministratore Delegato adidas Italy – La scelta del rugby non è casuale perché rappresenta il coronamento di un lavoro iniziato anni fa nel mondo della palla ovale e ci permette di associare le tre strisce a una squadra che è incredibilmente amata e rispettata dagli sportivi italiani per la capacità di incarnare valori fondamentali per adidas come passione, autenticità e lealtà”. Informazioni Per adidas il rugby ha un ruolo centrale nelle strategie di sports marketing, visto che uno dei principali asset a livello mondiale sono gli All Blacks campioni del mondo. La leadership globale nel rugby è ulteriormente rafforzata dalla presenza nel mondo a tre strisce dei club neozelandesi del Super 15 e del Munster ma anche di campioni come Dan Carter, Richie McCaw, Ma’ Nonu, Ronan O’Gara, Felipe Contepomi, Bryan Habana. Nutrita la rappresentanza adidas anche fra gli azzurri: il capitano Sergio Parisse, Mauro e Mirco Bergamasco, Tommaso Benvenuti, Gonzalo Canale e Martin Castrogiovanni. Per info sul mondo ovale a tre strisce seguiteci su facebook.com/adidasRugby

