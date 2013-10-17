Aggiornamento credenziali rassegna stampa FIR
di Redazione
17/10/2013
Cari colleghi,
come avrete notato, nel corso della giornata sono state modificate le credenziali di accesso alla rassegna stampa federale.
Questa misura si è resa necessaria a seguito del crescente ed incontrollato numero di accessi ad un servizio che deve essere riservato agli addetti
ai lavori.
Vi inoltro di seguito le nuove credenziali di accesso a www.federugby.servizipress.com, pregandovi di utilizzarle solo a titolo personale.
Username: fir
Password: rth6e4s!
Per ogni chiarimento restiamo, al solito, a vostra disposizione.
Andrea
_____
Andrea Cimbrico
FIR Media Manager
+39.320.78.77.687
[email protected]
Redazione