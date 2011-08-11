AGGIORNAMENTO PROGRAMMA SQUADRA NAZIONALE - CESENA 12/13 AGOSTO
di Redazione
11/08/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – AGGIORNAMENTO Cari colleghi, di seguito il programma stampa aggiornato della Nazionale Italiana Rugby in vista del Cariparma Test Match di sabato 13 agosto allo Stadio “Dino Manuzzi” di Cesena contro il Giappone. Rispetto a quanto comunicato in precedenza, si avvisa che la conferenza stampa di venerdì 12 agosto presso la sala stampa dello Stadio "Manuzzi", a cui prenderanno parte il Manager Luigi Troiani, il CT Nick Mallett ed il capitano Sergio Parisse è stata posticipata alle ore 13.30. Venerdì 12 agosto, ore 13.30 – Cesena, Stadio “Dino Manuzzi” Conferenza stampa Italia – Manager, CT, Capitano Venerdì 12 agosto, ore 17.55 – Cesena, Stadio “Dino Manuzzi” Foto ufficiale squadra Italia – aperto a fotografi ed operatori tv Venerdì 12 agosto, ore 18.00 – Cesena, Stadio “Dino Manuzzi” Captain’s Run Italia – aperto a fotografi ed operatori tv per la durata del riscaldamento nota: fotografi ed operatori tv sono pregati di prendere posto sul terreno di gioco a partire dalle ore 17.45 Sabato 13 agosto, ore 20.45 – Cesena, Stadio “Dino Manuzzi” Cariparma Test Match Italia v Giappone Domenica 14 agosto Giornata di recupero - nessun incontro stampa
