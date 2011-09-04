AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA 5 SETTEMBRE/MEDIA SCHEDULE UPDATE SEPT. 5th
di Redazione
04/09/2011
[gallery] PROGRAMMA STAMPA AGGIORNATO SQUADRA NAZIONALE - 5 SETTEMBRE Cari colleghi, il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, lunedì 5 settembre, è aggiornato come segue: Lunedì 5 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 11.30 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Nelson, Rutherford Hotel – ore 12.00 Partenza Squadra Nazionale per Happy Valley Adventure Park ulteriori informazioni: http://www.happyvalleyadventures.co.nz/ Per ogni necessità vi prego di contattarmi al +64.27.50.66.342 o all’email [email protected] Un cordiale saluto,
Redazione