AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - 15/16 SETTEMBRE

di Redazione 14/09/2011

[gallery] Cari colleghi, la presente per informarvi che il programma stampa della Squadra Nazionale per il 15 e 16 settembre a Nelson, in preparazione alla partita con la Russia di martedì 20 settembre, è aggiornato come segue: Giovedì 15 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.30 Media briefing – assistenti allenatori e sei giocatori a disposizione Nelson, Nelson College – ore 16.00 Allenamento – aperto ai media i primi 20’ Venerdì 16 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.30 Annuncio formazione Italia v Russia – Manager, CT, un giocatore Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.40 Zona mista – giocatori nel XV titolare a disposizione Nelson – Cricket Oval Saxton Park, ore 15.30 Allenamento – aperto ai media ed al pubblico Nelson, Italian Club Trafalgar Street – ore 18.00 Incontro con la comunità italiana di Nelson

