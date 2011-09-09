Loading...

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - AUCKLAND, SABATO 10 SETTEMBRE

09/09/2011

[gallery] Cari colleghi, si prega di prendere nota delle seguenti modifiche al programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani ad Auckland in preparazione alla prima giornata della RWC 2011 di domenica 11 settembre contro l’Australia: Sabato 10 settembre Auckland – Western Springs Stadium - 10.00am Allenamento – aperto ai media durante il riscaldamento Auckland Pullman Hotel - Regatta B room, 12.00am Conferenza stampa del Capitano (capitano, un giocatore, un assistente allenatore) Team Hotel Pullman Auckland Corner of Princes Street & Waterloo Quadrant, Auckland www.pullmanauckland.co.nz Campo d’allenamento Western Spring Stadium Stadium Road Western Springs 1022 Auckland
