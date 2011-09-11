Loading...

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - LUNEDI' 12 SETTEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

11/09/2011

TITOLO
[gallery] Cari colleghi, il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, lunedì 12 settembre, è aggiornato come segue. Ci scusiamo per ogni inconveniente. Lunedì 12 settembre Auckland Airport - terminal partenze nazionali, ore 11.35 Partenza Squadra Nazionale per Nelson (volo NZ8387) Nelson Airport, 12.55pm Arrivo Squadra Nazionale a Nelson Nelson, Rutherfod Hotel – Riwaka Room, ore 16.30 Incontro stampa – giocatori ed assistenti allenatori
