AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - PARMA 28/29 NOVEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

27/11/2011

[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Parma, 28/29 novembre Cari colleghi, vi preghiamo di prendere nota delle seguenti variazioni al programma stampa della Squadra Nazionale. Si specifica inoltre che all’incontro stampa di domani alle ore 12.00 prenderanno parte il Manager Luigi Troiani ed i giocatori Mauro Bergamasco, Leonardo Ghiraldini e Luca Morisi, quest’ultimo alla prima convocazione con la Nazionale Maggiore. Per ogni necessità o chiarimento contattare Andrea Cimbrico. Lunedì 28 novembre Parma, Stadio “XXV aprile” – ore 9.45 Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ Parma, My One Hotel “Villa Ducale” – ore 12.00 Incontro stampa (Luigi Troiani, Mauro Bergamasco, Leonardo Ghiraldini, Luca Morisi) Martedì 29 novembre Parma, My One Hotel “Villa Ducale” – ore 18.00 Fine raduno Hotel My One Hotel “Villa Ducale” Via Moletolo 53/A 43122, Parma Tel. +39.0521.27.27.27 @ [email protected] Campo di allenamento Stadio “XXV Aprile” Cortile San Martino 43122, Parma Contatto stampa Andrea Cimbrico Media Manager mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] Skype: andreacimbrico
