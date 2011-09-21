Home Senza categoria AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA

di Redazione 21/09/2011

[gallery] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Nelson, 21-27 settembre 2011 Cari colleghi, il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la settimana di preparazione alla partita di martedì 27 settembre contro gli Stati Uniti è aggiornato come segue: Mercoledì 21 settembre Nelson, Rutherford Hotel Riwaka Room, ore 19.30 Incontro stampa – assistenti allenatori e giocatori Giovedì 22 settembre Nelson, Nelson College, ore 15.45 Allenamento – aperto ai media i primi 20’ Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 19.30 Incontro stampa – assistenti allenatori e giocatori Venerdì 23 settembre Nelson, Cricket Oval Saxton Park, ore 15.30 Allenamento – aperto al pubblico ed alla stampa per l’intera durata Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 19.30 Incontro stampa – sei giocatori Sabato 24 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 10.00 Conferenza stampa annuncio formazione v USA – Manager, CT, un giocatore Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 10.20 Zona mista – atleti titolari a disposizione (escluso il Capitano) Domenica 25 settembre Nelson, Nelson College, ore 15.30 Allenamento – aperto ai media i primi 20’ Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 19.30 Incontro stampa – quattro giocatori Lunedì 26 settembre Nelson - Trafalgar Park, ore 11.00 Captain’s Run – aperto ai media i primi 15’ Nelson - Trafalgar Park, ore 12.00 Conferenza stampa Capitano Italia Martedì 27 settembre Nelson - Trafalgar Park, ore 19.30 Italia v Stati Uniti

