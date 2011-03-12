Home Senza categoria AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE ITALIANA RUGBY - 13/20 MARZO 2011

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA NAZIONALE ITALIANA RUGBY - 13/20 MARZO 2011

di Redazione 12/03/2011

RBS 6 NAZIONI U20, ITALIA v FRANCIA 3-25 Calvisano (BS) – Un primo tempo equilibrato ed un secondo tempo passato per buona parte in difesa questa sera a Calvisano per l’Italia U20 di Andrea Cavinato, fermata sul 3-25 al San Michele dai pari età della Francia nella quarta giornata del Torneo. Nella prima frazione di gioco gli Azzurrini, dopo aver concesso ai giovani galletti una meta dopo soli pochi minuti di gioco, hanno tenuto il campo con efficacia, difendendo con ordine e provando a rilanciare il gioco in più di un’occasione, limitandosi però a smuovere il tabellone con un calcio piazzato dell’ala Gennari, a cui ha ribattuto subito il mediano di mischia Doussain fissando lo score del primo tempo sul 3-8. Più difficoltosa la ripresa, con la Francia che ha costretto a lungo Leso e compagni nella propria metà campo – approfittando anche di dieci minuti di superiorità numerica per giallo a Morsellino – creando più di un problema agli avanti italiani e vedendosi concedere una meta tecnica all’undicesimo minuto che ha di fatto spianato loro la strada verso il successo. Ancora la Francia ha chiuso i conti nel finale con una meta del centro Barraque, prima dell’ultima offensiva italiana che, però, non ha permesso alla squadra di Cavinato di aggiungere punti sul tabellone. Calvisano (BS), Stadio San Michele – venerdì 11 marzo 2011 RBS 6 Nazioni U20, IV giornata Italia v Francia 3-25 (p.t. 3-8) Marcatori: p.t. 3’ m. Vahaamahina (0-5); 5’ cp. Gennari (3-5); 16’ cp. Doussain (3-8); s.t. 11’ m. tecnica Francia tr. Doussain (3-15); 17’ cp. Doussain (3-18); 31’ m. Barraque tr. Barraque (3-25) Italia: Appiani; Morsellino, Visentin (30’ pt. Callori di Vignale), Menon, Gennari; Morisi, Palazzani; Riccioli (16’ st. Bocchi), Brancoli, Ghiraldini E.; Mammana (20’ st. Balsemin), Fuser; Leso (cap, 13’ st. Ceccarelli), Lupetti (26’ pt. Maistri), Quaglio (29’ st. Leso) Francia: Buttin; Berard, Visengang (5’ st. Mourot), Barraque, Palis (28’ st. O’Connor); Plisson, Doussain (28’ st. Bezy); Julien (22’ st. Munoz), Come, Galletier; Vahaamahina (13’ st. Gayraud), Marie; Desmaison, Bourgeois (13’ st. David), Fresia (22’ st. Lourdelet) all. Aucagne/Boher arb. Philips (Irlanda) Note: 1’ st. giallo Morsellino (Italia)

