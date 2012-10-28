Loading...

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA - ROMA, 29 OTTOBRE

Redazione Avatar

di Redazione

28/10/2012

TITOLO
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE ROMA, 29 OTTOBRE Cari colleghi, il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre è aggiornato come segue: Lunedì 29 ottobre ore 13.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori ore 15.30 – Roma, Stadio dei Marmi Allenamento aperto al pubblico ed alla stampa per l’intera durata
