AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 21 MAGGIO 2012
di Redazione
20/05/2012
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Orzinuovi, 21 maggio 2012 Cari colleghi, il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, lunedì 21 maggio, è aggiornato come segue: Lunedì 21 maggio ore 11.00 – Orzinuovi (BS), Campo Comunale Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv - primi 15’ ore 12.30 – Soncino (CR), Glam Hotel Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori
Articolo Precedente
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Articolo Successivo
"LA SVOLTA A GENNAIO, GRIFFEN, MARCATO E BERNE GLI UOMINI-SQUADRA"
Redazione