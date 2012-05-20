Loading...

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 21 MAGGIO 2012

Redazione Avatar

di Redazione

20/05/2012

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Orzinuovi, 21 maggio 2012 Cari colleghi, il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, lunedì 21 maggio, è aggiornato come segue: Lunedì 21 maggio ore 11.00 – Orzinuovi (BS), Campo Comunale Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv - primi 15’ ore 12.30 – Soncino (CR), Glam Hotel Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori
