AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 6 NOVEMBRE
di Redazione
05/11/2012
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – 6 NOVEMBRE Cari colleghi, il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, martedì 6 novembre, è aggiornato come segue: Martedì 6 novembre ore 14.00 – Calvisano, impianti “San Michele” Incontro stampa – tre giocatori a disposizione (Leonardo Ghiraldini, Luke McLean, Kristopher Burton) L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Articolo Precedente
ITALIA EMERGENTI, RADUNO A PARMA DAL 11 AL 15 NOVEMBRE
Articolo Successivo
GAJAN, TROIANI, CAPITAN CRISTIANO, MANICI E FERRARINI.
Redazione