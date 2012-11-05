Loading...

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 6 NOVEMBRE

05/11/2012

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – 6 NOVEMBRE Cari colleghi, il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, martedì 6 novembre, è aggiornato come segue: Martedì 6 novembre ore 14.00 – Calvisano, impianti “San Michele” Incontro stampa – tre giocatori a disposizione (Leonardo Ghiraldini, Luke McLean, Kristopher Burton) L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
