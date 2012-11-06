Loading...

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - BRESCIA, 7 NOVEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2012

TITOLO
PROGRAMMA STAMPA AGGIORNATO – BRESCIA, 7 NOVEMBRE Cari colleghi, il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, mercoledì 7 novembre, è aggiornato come segue: ore 14.30, Palazzo della Loggia – Brescia Incontro con il Sindaco di Brescia e conferenza stampa intervengono il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi, il CT Jacques Brunel, il Manager Luigi Troiani ed il Capitano Sergio Parisse L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
MEDIA GUIDES ITALIA, TONGA, NUOVA ZELANDA, AUSTRALIA

ITALIA U20, VENTISEI AZZURRI A PARMA DALL'11 NOVEMBRE

