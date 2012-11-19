Home Senza categoria AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - FIRENZE, 20/23 NOVEMBRE

di Redazione 19/11/2012

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Firenze, 20/23 novembre 2012 Cari colleghi, il programma stampa della Squadra Nazionale per il periodo del 20-23 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match Italia v Australia di sabato 24 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, è aggiornato come segue. I colleghi sono pregati di presentarsi sempre con circa quindici minuti d’anticipo sull’orario indicato. Per ogni necessità contattare Andrea Cimbrico al +39.320.78.77.687 Martedì 20 novembre ore 14.30 – Firenze, Centro Tecnico FIGC di Coverciano Incontro stampa – tre giocatori a disposizione Mercoledì 21 novembre ore 17.00, Firenze - Universo Sport, Piazza Duomo 6-8R Sessione autografi con atleti della Squadra Nazionale Giovedì 22 novembre ore 14.30 – Firenze, Centro Tecnico FIGC di Coverciano Conferenza stampa CT Brunel/Manager Troiani – annuncio formazione v Australia a seguire – Firenze, Centro Tecnico FIGC di Coverciano Giocatori titolari a disposizione dei media Venerdì 23 novembre ore 11.00 – Firenze, Stadio “Franchi” Captain’s run Italia – aperto a fotografi ed operatori tv - primi 15’ ore 12.00 – Firenze, Stadio “Franchi” Conferenza stampa Capitano Italia e scambio maglia con capitano AC Fiorentina

