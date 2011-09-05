Loading...

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - NELSON, 6 SETTEMBRE

di Redazione

05/09/2011

[gallery] AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA – NELSON, 6 SETTEMBRE Cari colleghi, vi preghiamo di prendere nota delle seguenti modifiche apportate al programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di martedì 6 settembre a Nelson, Nuova Zelanda. Martedì 6 settembre Nelson, Rutherford Hotel - Riwaka Room, ore 12.30 Incontro stampa – assistenti allenatori e sei giocatori Nelson, Cricket Oval Saxton Park, 16.15 Allenamento - aperto a fotografi ed operatori tv primi 20’
&quot;CONTRO L'AUSTRALIA SFIDA BELLA E DIFFICILE&quot;

LA BENETTON TREVISO VIENE SCONFITTA DI MISURA DAL CONNACHT

