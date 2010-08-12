Home Senza categoria Aironi, GranDucato e Crociati si contendono la terza Adidas Cup

Aironi, GranDucato e Crociati si contendono la terza Adidas Cup

di Redazione 12/08/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sabato 21 agosto, ore 18:00, allo stadio XXV Aprile di Parma, l’Adidas Cup, trofeo che nelle sue due prime edizioni è stato vinto dal Blugeo Rugby Colorno, sarà messa in palio in un triangolare a cui prenderanno parte Aironi Rugby, GranDucato Parma Rugby e Crociati RFC, società che vestono il materiale sportivo della casa tedesca. La terza Adidas Cup rappresenta un’occasione speciale per il rugby parmigiano e italiano. Sarà infatti la prima uscita nella penisola degli Aironi, la franchigia che parteciperà alla prossima Magners Celtic, e la prima partita in assoluto, e il primo derby stagionale, delle due nuove squadre parmigiane che parteciperanno al Campionato Nazionale d’Eccellenza: GranDucato Parma Rugby, nata dalla collaborazione di Gran Parma Rugby, Rugby Colorno e Rugby Viadana, e Crociati, formata da Rugby Noceto e Rugby Parma. Una serie di prime volte che sarà festeggiata allo stadio XXV Aprile con tre partite da 40 minuti l’una, che mostreranno per la prima volta a tutti i fan e gli appassionati i volti di Aironi Rugby, GranDucato e Crociati. Tre incontri di preparazione alla stagione 2010/2011, ma che promettono di essere altamente spettacolari vista la qualità dei giocatori che scenderanno in campo. Oltre all’Adidas Cup, in palio vi è anche un premio per il miglior giocatore del triangolare, premio che verrà assegnato dai giornalisti presenti allo stadio. L’ingresso alle partite è gratuito e alla fine del torneo i giocatori degli Aironi saranno a disposizione di tutti i fan per firmare autografi e fare fotografie, poi terzo tempo per tutti con musica.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp