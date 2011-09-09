AIRONI RUGBY E BENETTON TREVISO ANNUNCIANO IL XV PER IL SECONDO TURNO
09/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 09.09.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 9 settembre 2011 RABODIRECT PRO 12. GLI AIRONI E LA BENETTON TREVISO ANNUNCIANO IL XV PER IL SECONDO TURNO Secondo turno della RaboDirect Pro 12 tutto da gustare quello in programma nel prossimo week end. Gli Aironi Rugby faranno il loro esordio allo âZaffanellaâ contro la formazione irlandese dellâULSTER sabato 20 settembre alle ore 15.00. La partita, Ã¨ affidata alla direzione del gallese Neil HENNESSY, assistito dai giudici di linea italiani Alan FALZONE e Giuseppe VIVARINI. La Benetton Treviso, invece, andrÃ in Galles a casa dei CARDIFF BLUES, domenica ore 3.45 locali. La partita sarÃ diretta dallâarbitro scozzese Andrei McMenemy, assistito dai giudici di linea Leighton Hodges er Sean Brickell. Completano il programma della giornata Glasgow Warrios â Munster, Leinster â Newport Gwent Dragons, Connacht â Scarlets e Ospreys â Edinburgh Rugby. Classifica: Cardiff Blues punti 5; Ospreys, Scarlets, Ulster, Munster e Connacht punti 4; Benetton Treviso punti 1; Newport Gwent Dragons, Glasgow Warrios, Edinburgh Rugby, Aironi Rugby e Leinster punti 0. DALLE SEDI. UN SOLO CAMBIO NEL XV CHE AFFRONTERAâ ULSTER A VIADANA Eâ ARRIVATO ANCHE SINOTI SINOTI CâÃ¨ un solo cambio rispetto alla formazione di domenica scorsa nel XV titolare degli Aironi che domani alle 15 allo Zaffanella affronteranno i nordirlandesi dellâUlster nel secondo turno di RaboDirect Pro12 (diretta radio su www.sportparma.com ( http://www.sportparma.com )). Per lâesordio casalingo stagionale, lo staff guidato da Rowland Phillips ha optato per inserire dal primo minuto Fabio Staibano come pilone destro al posto di Luca Redolfini, che partirÃ cosÃ¬ dalla panchina. Proprio in panchina sarÃ il secondo e ultimo cambio, con Simone Favaro che fa cosÃ¬ il suo rientro in gare ufficiali dopo lâinfortunio subito nella passata stagione prendendo il posto di Filippo Ferrarini. Tra i 23 non câÃ¨ quindi Tyson Keats. Il mediano di mischia neozelandese ha iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni solo mercoledÃ¬ e deve smaltire anche un leggero affaticamento dopo aver disputato senza interruzione il Super XV e poi la ITM Cup giocata in tempi molto ristretti con gare ogni 4-5 giorni per poter terminare prima della Coppa del Mondo. Un solo cambio anche per lâUlster, che nel primo turno ha superato Glasgow. In seconda linea rientra Barker e prende il posto di Stevenson. Linea di trequarti giovane ma di indubbio talento con il centro Nevin Spence (19 presenze e 4 mete) e lâala Craig Gilroy (8 mete in 14 partite) guidati dallâesperienza di Ian Humphries allâapertura. Pack solido con Wannenburg in terza linea e il recupero dallâinfortunio del tallonatore Kyriacou. LE FORMAZIONI Aironi: 15 Ruggero Trevisan; 14 Riccardo Pavan, 13 Roberto Quartaroli, 12 Gabriel Pizarro, 11 Giovanbattista Venditti; 10 Naas Olivier, 9 Tito Tebaldi; 8 Nick Williams, 7 Nicola Cattina, 6 Josh Sole; 5 George Biagi, 4 Joshua Furno; 3 Fabio Staibano, 2 Roberto Santamaria (cap), 1 Matias Aguero. (A disp.: 16 Davide Giazzon, 17 Alberto De Marchi, 18 Luca Redolfini, 19 Simone Favaro, 20 Frans Viljoen, 21 Giorgio Bronzini, 22 Alberto Benettin, 23 Gilberto Pavan). All. Rowland Phillips. Ulster: 15 Adam DâArcy; 14 Craig Gilroy, 13 Darren Cave, 12 Nevin Spence, 11 Ian Whitten; 10 Ian Humphreys, 9 Paul Marshall; 8 Chris Henry, 7 Willie Faloon, 6 Pedrie Wannenburg; 5 Dan Tuohy, 4 Tim Barker; 3 Jerry Cronin, 2 Andy Kyriacou, 1 Paddy McAllister. (A disp.: 16 Nigel Brady, 17 Declan Fitzpatrick, 18 Adam Macklin, 19 Lewis Stevenson, 20 Robbie Diack, 21 Ian Porter, 22 Paddy Jackson, 23 Luke Marshall). All. Brian McLaughlin. Arbitro: Neil Hennessy (Galles) Assistenti: Alan Falzone, Giuseppe Vivarini. BENETTON TREVISO. Ha optato per alcuni cambi il tecnico del Benetton Treviso, Franco Smith, per la prima trasferta stagionale dei biancoverdi, domenica prossima al Cardiff City Stadium. Contro la formazione dei Blues, il coach sudafricano insegue la prima vittoria fuori dallâItalia da dicembre 2007 e soprattutto una storica affermazione nel RaboDirect PRO12. Dopo la sconfitta casalinga contro il Connacht, i Leoni tornano ad affidarsi a nomi dâesperienza soprattutto nel reparto arretrato. Confermata la prima linea con Augusto Allori a destra, Michele Rizzo a sinistra e Franco Sbaraglini al tallonaggio, cosÃ¬ come la seconda con capitan Antonio Pavanello in partnership con Valerio BernabÃ². Il primo cambio si vede in terza linea, dove parte titolare Benjamin Vermaak al posto di Marco Filippucci, nel tentativo di offrire maggiori opzioni in rimessa laterale. In mediana, torna nel vecchio ruolo dopo alcune presenze come terza linea Simon Picone, che duetterÃ con Kristopher Burton, mentre Willem De Waal, autore di tutti i nove punti sabato scorso contro il Connacht, sarÃ in panchina. Ludovico Nitoglia conferma la propria duttilitÃ , venendo schierato come estremo, mentre all'ala sarÃ presente Benjamin De Jager con Brendan Williams. Ai centri, l'altra novitÃ con Ezio Galon in coppia con Luca Morisi, confermato dopo la buona prestazione della settimana scorsa. In panchina spazio anche per Tommaso Iannone, trevigiano doc e neoacquisto estivo del club della Marca. Questa la formazione: 15 Ludovico Nitoglia; 14 Benjamin De Jager; 13 Ezio Galon; 12 Luca Morisi; 11 Brendan Williams; 10 Kristopher Burton; 9 Simon Picone; 8 Manoa Vosawai; 7 Benjamin Vermaak; 6 Francesco Minto; 5 Valerio BernabÃ²; 4 Antonio Pavanello (capitano); 3 Augusto Allori; 2 Franco Sbaraglini; 1 Michele Rizzo. A disposizione: 16 Diego Vidal; 17 Matteo Muccignat; 18 Pedro Di Santo; 19 Gonzalo PadrÃ²; 20 Marco Filippucci; 21 Willem De Waal; 22 Alberto Chillon; 23 Tommaso Iannone;Head Coach: Franco Smith. Ha scelto una formazione giovane ma con l'inserimento anche di giocatori carismatici e di grande esperienza, la squadra di Cardiff che domenica affronterÃ i Leoni nell'ultimo match della seconda giornata di RaboDirect PRO12. Debutto per i due talenti dell'Accademia dei Blues, il mediano di mischia Lewis Jones in coppia, in cabina di regia, con Gareth Davies, e l'ala Alex Cuthbert, giÃ Nazionale Seven con il Galles. NovitÃ anche in mischia, dove Maama Molitika ritorna in terza linea, spostando Michael Paterson in seconda al posto di James Down. In campo l'esperto Martyn Williams, tagliato dalla Coppa del Mondo ma con al suo attivo 99 caps con i Dragoni, ma anche il tallonatore Thomas, e le frecce James e Czekaj. In panchina, assieme al mediano di mischia Rees, all'apertura Sweeney ed al seconda linea Tito, ritorna anche l'ex All Black Xavier Rush, ripresosi pienamente dall'operazione all'ernia. Questa la formazione: 15 Chris Czekaj; 14 Alex Cuthbert; 13 Gavin Evans; 12 Dafydd Hewitt; 11 Tom James; 10 Gareth Davies 9 Lewis Jones; 8 Andries Pretorius; 7 Martyn Williams; 6 Maama Molitika; 5 Deiniol Jones; 4 Michael Paterson; 3 Scott Andrews; 2 T Rhys Thomas (capitano); 1 Sam Hobbs A disposizione: 16 Rhys Williams; 17 Nathan Trevett; 18 Ryan Harford; 19 Paul Tito; 20 Xavier Rush; 21 Richie Rees 22 Ceri Sweeney; 23 Richard Mustoe; Head Coach: Gareth Baber - Justin Burnell Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
