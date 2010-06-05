Aironi Rugby, ingaggiato Ludovic Mercier

Ludovic Mercier, mediano di apertura francese, nelle ultime tr stagioni col Petrarca Padova sarà il quarto atleta non elegibile della franchigia degli Aironi per la Magners League. Anche per lui il contratto avrà la durata di un anno. Queste le dichiarazioni di Mercier. :” A padova mi sono trocvato bene in queste ultime tre stagioni, ma la proposta che mi è stata fatta dagli Aironi e veramente di alto livello. So che sono arrivati giocatori importanti in squadra con i quali sarà necessario fare subito gruppo e puntare a costruire un bel gioco. Sono convinto che potremo fare bella figura anche se all’ inizio sarà veramente dura”. Ludovic Mercier 34 anni a Novembre è un mediano di apertura di 180 cm per 90 Kg. Nativo di Angouleme Mercier iniziò a giocare a rugby a 7 anni nel locale club, con il quale esordì in Seconda divisione a 16 anni, prima di passare al Béziers e, con esso, debuttare in Prima Divisione. Con tale club esordì anche in European Challenge Cup nel 1997, per poi trasferirsi nel 1998 all'Aurillac, in cui rimase tre stagioni. Nel 2001 ebbe la sua prima esperienza inglese, nel Gloucester, durata due anni nel corso dei quali vinse la Coppa Anglo-Gallese. Poi il trasferimento a Grenoble dove rimase due anni per poi tornare ancora a Gloucester, dove vinse la Challenge Cup 2005-06. Nel 2008-09 Mercier è stato il miglior realizzatore del Super 10, con 201 punti; nel gennaio 2010 è divenuto inoltre il miglior realizzatore assoluto della European Challenge Cup, raggiungendo il traguardo dei 517 punti, davanti agli inglesi Olly Barkley e Jonny Wilkinson, record in seguito migliorato a 520 a tutta la stagione sportiva 2009-10. .