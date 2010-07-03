Aironi Rugby, tutto pronto per la fase di preparazione

A ventiquattro ore circa dall’ inizio ufficiale della preparazione per gli Aironi Rugby, cresce la curiosità tra i supporter ed in generale in tutto l’ ambiente della palla ovale italiana per il nuovo corso che la franchigia lombardo emiliana intraprenderà in Europa tra due mesi. Come prologo questa sera alle ore 18,30 al Country Club Corte Lavadera di Cogozzo si terrà una conferenza stampa dello staff tecnico guidato da Franco Bernini, che quest'anno potrà contare anche sull'apporto di Rowland Phillips, 10 caps con la nazionale gallese di cui poi è stato anche responsabile della difesa e coach di successo in Galles dove ha guidato il Neath (squadra con cui ha anche fatto il suo esordio da giocatore) a quattro titoli nazionali consecutivi. Il team che guiderà gli Aironi è già da una settimana al lavoro per preparare il programma di massima di queste prime settimane di lavoro che, a partire da lunedì 5 luglio vedrà coinvolti i primi 22 giocatori della rosa. Mancheranno, come previsto, gli azzurri della Nazionale Maggiore e della A che si godranno ancora qualche settimana di riposo dopo i test match internazionali di Giugno. Assenti anche quattro stranieri e precisamente Nick Williams, Gareth Krause, Danwell Demas e Dylan Des Fountain il cui arrivo è condizionato dal disbrigo delle ultime pratiche per i visti e comunque fra una decina di giorni anche loro saranno a disposizione di Bernini e soci. Ecco infine i ventidue presenti da lunedì al “Lavadera”: Avanti: Matias Aguero, Alberto De Marchi, Luigi Milani, Luca Redolfini, Plinio Sciamanna, Roberto Santamaria, Luigi Ferraro, Josh Furno, George Biagi, Nicola Cattina, Aldo Birchall, Andrea Benatti, Josh Sole; Tre Quarti: Paolo Buso, Pablo Canavosio, Julien Laharrague, Ludovic Mercier, Riccardo Pavan, Gabriel Pizarro, Giulio Rubini, Giovanbattista Venditti, Michael Wilson.