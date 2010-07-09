Aironi: sono arrivati Liebenberg, Aguero E Williams

Comincia a prendere sempre più forma la rosa degli Aironi che nelle strutture del Lavadera Village sta continuando la preparazione in vista della stagione d’esordio in Magners League e in Heineken Cup. Ai già annunciati Matias Aguero e Nick Williams si è aggiunto la seconda linea sudafricana Philipus Liebenberg che andrà a rinforzare ulteriormente un reparto di mischia che durante i test match ed il sei nazioni darà alla Nazionale tre atleti fondamentali come Bortolami, Geldenhuys e Del Fava. Dall’Argentina, dunque, è arrivato a Viadana Matias Aguero, ancora alle prese con qualche problema fisico da risolvere ma già in campo a correre. Per il pilone azzurro (17 caps e una meta con l’Italia) si tratta di un ritorno a Viadana, dove aveva già giocato dal 2004 al 2007 prima di trasferirsi a Londra per giocare con i Saracens. “Matias è già al lavoro nonostante le ore di volo – ha detto Franco Bernini, capo allenatore degli Aironi - , ma noi lo conosciamo bene, è un mulo che lavora, lavora e lavora”. Il volto nuovo che ha già iniziato a calcare i campi del Lavadera Village è invece quello di Philipus Lodevickus Liebenberg. Nato a Upington, nella provincia del Northern Cape in Sudafrica, il 20 febbraio 1985, Liebenberg è una seconda linea di 197 cm per 121 kg. Proprio la sua struttura fisica imponente potrebbe indurre Franco Bernini a provarlo anche in altri ruoli: “E’ un ragazzo fisicamente ben strutturato – la prima impressione dell’head coach degli Aironi -. Proprio per queste sue caratteristiche fisiche penso che sia un giocatore che potrebbe fare bene anche in terza linea come numero 8”. Liebenberg ha già alle spalle una lunga esperienza europea. Dopo aver giocato in patria con l’Under 18 dei Griquas e poi 2 stagioni con l’Under 19 e una con l’Under 21 dei Natal Sharks, Liebenberg (tra i suoi hobby suonare la chitarra, che si è portato anche in Italia, e una grande passione per la pesca) è infatti approdato in Francia dove ha passato le ultime quattro stagioni a Brive. Le prime due con la formazione Espoirs (l’Under 23) con altrettanti campionati vinti, le ultime in prima squadra in Top 14 e in Challenge Cup, dove debuttò il 4 aprile 2008 segnando subito due mete contro i Sale Sharks. In serata è invece atteso l’arrivo a Viadana del numero 8 neozelandese Nick Williams, proveniente dal Munster.