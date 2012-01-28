Home Senza categoria AL BATTAGLINI ARRIVA IL PETRARCA

di Redazione 28/01/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 73 del 28.01.2012 RIPRENDE IL CAMPIONATO ED È DERBY: AL BATTAGLINI ARRIVA IL PETRARCA L'ultima giornata del girone di andata del Campionato di Eccellenza porta a Rovigo il Petrarca Padova per il più classico dei derby. Ad otto mesi dalla finale del maggio scorso i giocatori rossoblu sono chiamati a fugare le perplessità emerse in seguito all'ultima prova in coppa. Sia il Rovigo che il Petrarca hanno, fin qui, alternato buone partite con prestazioni balbettanti. Ora deve terminare la fase di studio ed è il momento di dimostrare che si fa sul serio. La Società ha creato tutte le condizioni necessarie per puntare in alto, mettendo insieme uno staff tecnico adeguato e favorendo un clima ideale per lavorare con tranquillità. È vero che i Bersaglieri sono stati vittime di diversi infortuni, ma anche le altre squadre non ne sono state immuni e la rosa predisposta, con i dovuti aggiustamenti, è ritenuta adeguata a disputare un campionato di vertice. Non è ancora il momento delle partite "dentro o fuori" ma tutti si aspettano una prova di carattere da utilizzare come trampolino di lancio per la volata finale. Polla Roux, che recupera Montauriol, in dubbio per il colpo ricevuto a Bayonne, chiederà ai suoi giocatori di rispettare le consegne: disciplina, intensità di gioco, attenzione ai particolari e tanto, tanto orgoglio. Il campo, poi, restituirà quello che si sarà seminato. Queste la formazione annunciata: Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta: S. Basson; R. Pavan, J. Van Niekerk, R. Pedrazzi, A. Bacchetti; D. Duca, M. Zanirato; J.F. Montauriol, F. Cristiano, E. Lubian; D. Tumiati, T. Reato; O. Lombardi, L. Mahoney (cap.), N. Quaglio. A disposizione: D. Giazzon, G. Boccalon, M. Ravalle, M. Barion, M. Wilson, G. Bustos, L. Lubian, M. Maran. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

