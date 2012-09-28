VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 29 del 27.09.2012 AL BATTAGLINI FERRO RITROVA IL NUMERO OTTO E GERBER SI PRESENTA AL POPOLO ROSSOBLU

Al termine della rifinitura del venerdì mattina è possibile stilare la formazione che, salvo imprevisti dellultima ora, dovrà affrontare la Mantovani Lazio nel secondo turno di campionato.

In prima linea debutta latteso Rayno Gerber con il n. 3 a far reparto con Nicola Quaglio e Luke Mahoney. In seconda linea confermati Daniele Tumiati ed il giovane, sorprendente, gallese Jack Jones. Grazie ai continui miglioramenti della settimana Matteo Ferro si riprende quel numero otto che si era meritato con alcune convincenti prestazione sul finale di stagione dello scorso anno. Andrea De Marchi torna flanker a fianco di Aaron Persico. La regia è affidata alla coppia Michael Wilson e Davide Duca. Il reparto dei centri, assente Elvis Sevealii, viene affidato ad un mix di esperienza e giovanile vitalità formato da Roberto Pedrazzi e Francesco Menon, mentre rimane invariato il triangolo allargato formato da Andrea Bacch etti, Lorenzo Lubian e Stefan Basson.

La formazione che ne risulta è composta per dodici quindicesimi da giocatori dello scorso anno e questo può garantire gli automatismi necessari e facilitare linserimento dei nuovi arrivati.

Aumenta in panchina la presenza dei nuovi arrivati. Accanto ad Alessio Ceglie, Otis Lombardi, Stefan Ciochina e al ritrovato Alberto Zorzi siederanno Nicola Gatto, esplosivo giocatore di prima linea cresciuto nellErcole Monselice prima e nel Petrarca poi, Gabriele Pierini, giovanissimo giocatore proveniente da Gubbio che ha conquistato la fiducia dello staff tecnico a forza di silenzioso lavoro, Guido Calabrese, dinamico mediano di mischia beneventano già protagonista nelle nazionali giovanili, e Peter Pavanello, rodigino purosangue cresciuto nel settore giovanile della Monti e della Rugby Junior.

Archiviata la vittoria di Parma i Bersaglieri sono chiamati ad una difficile prova contro un avversario in crescita ed imprevedibile.

Lapplicazione degli insegnamenti ricevuti ed il caloroso sostegno del pubblico possono aiutare i rossoblù a conquistare un successo importante per dare fiducia allambiente e favorire così la crescita della squadra.

Per sabato è annunciata la seguente formazione:

Basson; Lubian L., Menon, Pedrazzi, Bacchetti; Duca, Wilson; Ferro, De Marchi, Persico; Jones, Tumiati; Gerber, Mahoney, Quaglio. A disposizione Gatto, Lombardi, Ceglie, Pierini, Ciochina, Calabrese, Zorzi, Pavanello.

